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24/12/2024

聖誕餐2024│ Outback Steakhouse賀25周年推出節日抽獎 送出總值超過港幣 150 萬獎品 二人「Prime」套餐加送 HK$200 現金券

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Text: wong lin lin rachel

　　在聖誕節期間，很多餐廳推出特別套餐外，還會舉辦很多優惠活動。Outback Steakhouse 25 周年壓軸活動正在舉行，由即日至 2025 年 1 月 31 日，顧客於 Outback 消費凈額每滿港幣 250 元，即可獲得「美味同行大抽 獎*」抽獎機會一次，禮品豐富，除了有旅遊禮券之外，迶有電器、旅行用品等等，總值超過港幣150萬。

 

 

　　顧客在Outback Steakhouse 25 消費凈額每滿港幣 250 元，即可獲得抽獎機會一次，消費凈額每滿港幣 500 元，即可獲得抽獎機會兩次，如此類推。單筆交易不設抽獎次數上限。結帳及完成付款後，顧客可透過 Outback 手機應用程式參加抽獎，並即時獲得抽獎結果。

 

　　豐富獎品總值超過港幣 150 萬，當中包括：旅遊禮券港幣 30,000 元（1 份）、AirwheelSE3S 智能行李箱豪華版（5 份）、VERAGE20076 鋁合金架超纖皮革行李箱（10 份）、GoProHERO13 Black 運動攝錄機（15 份）、SONY 索尼 WH-1000XM5 耳機（20 份）、DJI 大疆 Mini 4K 無人航拍機（30 份）及其他旅遊相關產品，切合 Outback 25 週年活動主題： 「滋味相伴 美味相隨」，獎品亦包括 Outback 現金券及美食。

 

 

　　適逢今年 Outback 成立 25 週年，在聖誕季節，以 「Prime」節日盛宴，由 12 月 20 日至 2025 年 1 月 1 日，Outback 推出 HK$728「Prime」二人精選節日盛宴，下午六時後供應，套餐包括：是日餐湯兩份、炸海鮮拼盤、燒美式慢煮厚切安格斯肉眼牛扒、加拿大龍蝦配香濃忌廉蕃茄意大利粉及 Outback HK$100 現金券兩張。

 

 

　　「Prime」節日盛宴製作需時，每日供應數量有限，敬請預約。顧客更有機會獲贈精美設計的聖誕卡，聖誕卡數量有限，送完即止。凡惠顧「Prime」二人精選節日盛宴更可以優惠價加配：

 

- 烤單隻龍蝦尾（HK$128，原價 HK$208）

- 燒原隻煙肉帶子三件（HK$68，原價 HK$98）

- 香草燒蝦八隻（HK$48，原價 HK$72）

- 公司沙律或凱撒沙律（HK$38，原價 HK$62）

- 朱古力雪糕軟餅（HK$68，原價 HK$88）

- 流心朱古力馬卡龍雲呢拿雪糕（HK$48，原價 HK$68）

- 聖誕紅莓特飲（HK$40，原價 HK$68）

- 冰雪仙子（HK$40，原價 HK$68）

 

　　正價杯裝飲品六折優惠，另外，套餐提供 5 至 6 人及 10 至 12 人可供選擇，兩款均包括 13 款精選美食，由前菜、沙律，到主菜、甜品，應有盡有， 顧客更可以優惠價追加其他美食和飲品。

 

 

詳細資訊瀏覽網址：https://www.outback.com.hk/news-and-promotions/article/221?lang=tc

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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