聖誕好去處2024︱中環AIA嘉年華︰28個機動遊戲、攤位遊戲過100萬毛公仔，全新打卡位＋刺激雜技表演＋美食村，網購門票優惠詳情

AIA嘉年華開幕啦！即日至2025年2月16日「友邦嘉年華」於中環海濱舉行，會場有28個經典及兩個全新緊張刺激的機動遊戲，當然唔少得有獎攤位遊戲，會場限定毛公仔獎品等緊你，活動跨越聖誕節、除夕夜及農曆新年，記得網上購票更著數！還有，適合一家大小欣賞的「友邦峻宇呈獻世界雜技團」，六個全新雜技表演緊張刺激。

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AIA嘉年華12月18日回歸！28個經典＋全新機動遊戲 限時9折早鳥優惠 點買飛有85折？雜技團6大新表演 即睇票價詳情

友邦嘉年華已於中環海濱活動空間開幕，活動由2024年12月20日至2025年2月16日舉行，「友邦嘉年華」10 歲生日的大日子帶來自歐洲28項機動遊戲，超過30個遊戲攤位，贏取超過100萬隻全新毛公仔。今年毛公仔獎品好可愛，而且有不少超巨型Disney角色如史迪仔、《玩轉腦朋友》角色公仔，還有食物蔬果微笑造型公仔。

全新遊樂設施！極限昇空及繽FUN屋

今年AIA嘉年華新增遊樂設施「極限昇空」，機動遊戲高達35.8米，將人們高高拋向中環海濱的天空中，好刺激！另外，全新的繽FUN屋亦是首次在香港亮相。

繽FUN屋

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