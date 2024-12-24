開店必學｜美妝護膚品創業指南：必學3招網店推廣心法！

所有想開網店創業的朋友，相信都曾思考一個問題：「開網店該賣甚麼好？」愛美是人的天性，即使審美觀因人而異，很多人都想盡辦法，追求理想外型，有的更視之為「終身事業」。這種對美的追求，為全球美妝護膚品市場注入了源源不斷的活力。今次《掌舖學堂》就跟大家簡述美妝護膚品市場的發展近況，並分享三個推廣美妝護膚品網店的關鍵招式，助各位在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現業績翻倍的增長！

文章目錄

● 近年美妝護膚品市場規模如何？

● 最新美妝護膚品市場趨勢剖析

● 如何有效推廣美妝護膚品網店？

近年美妝護膚品市場規模如何？

在本地市場方面，，市場調查公司尼爾森（Nielsen）曾於2017年發表一份研究報告，指出96%受訪香港女性消費者曾購買美妝品或護膚品，過去一年平均花約4,000港元，而35至44歲的消費者平均更花約達5,000港元。報告還指出，隨著年齡增長，消費者的購買頻率和總支出都有所增加。這些數據充分顯示了香港女性消費者在美妝護膚品方面的強大消費能力和較高的消費意願。

若將視野拓展至國際市場，根據顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）去年發布的報告，2022年全球美妝市場（涵蓋護膚品、香水、美妝和護髮）收入約4,300億美元，並預計到2027年，市場收入將達到約5,800億美元，每年增長約6%，可見全球美妝護膚品市場不僅規模巨大，且具有強勁的發展潛力，為眾多創業者和企業提供了廣闊的發展空間。

（圖片來源：McKinsey & Company）

最新美妝護膚品市場趨勢剖析

美妝護膚品市場規模的不斷擴大，吸引了眾多商戶紛紛湧入這個充滿機遇與挑戰的領域。 在激烈的市場競爭中，想要成功突圍，為網店帶來可觀的人流和生意，就必須深入了解和掌握行業的最新趨勢。市場調查公司尼爾森在今年8月發布的文章中，指出美妝護膚品市場的以下幾個重要走向：

1. 網購風氣不斷

隨著互聯網技術的飛速發展和普及，消費者的購物習慣發生了深刻的變革。 報告明確指出，越來越多的顧客不再局限於單一的消費渠道，而是傾向於在在線上與線下之間靈活切換，他們精心比較價格和產品的多樣性，力求找到最符合自己需求的商品。 這種消費行為的轉變促使零售商不斷優化全渠道銷售策略，以適應市場的變化。 在這一趨勢下，線上美妝護膚品銷售呈現出迅猛的增長態勢。 以亞太地區為例，過去一年中，中國和韓國的線上美妝銷售額顯著上升，帶動整個地區的美妝市場獲得了高達 12.3% 的增長率。 這一數據充分說明線上銷售渠道在當今美妝市場中的重要性。

2. 社交銷售持續

近年來，社交銷售的興起徹底改變了消費者的購物旅程。 社交平台憑藉其強大的傳播力和互動性，成為了美妝護膚品牌與消費者之間溝通的重要橋樑。 消費者通過網紅推薦、病毒式行銷內容以及各種互動功能，能夠更加直觀地接觸和了解美妝護膚品，獲得更沉浸式的購物體驗。 同時，社交銷售極大地縮短了購物路徑，消費者只需輕點幾下螢幕，就能發現心儀的產品並迅速作出購買決定。這種便利性和即時快感尤其深受年輕消費者的喜愛，有力地促進了各地美妝護膚品銷售的增長，令社交銷售成為當代行銷策略不可或缺的一環。

3. 重視客製體驗

報告亦列出其他市場趨勢，例如以健康為導向的美妝護膚品越來越受歡迎、強調潔淨美感、透明度和功效的品牌正急速冒起。此外，越來越多的消費者在選購產品時，更加講求個人化，他們希望找到適合其獨特皮膚類型、膚色和問題的產品。 這一趨勢為獨立小型美妝護膚品牌以及利用先進科技提供客製化建議的品牌帶來了發展機遇。 這些品牌能夠根據消費者的個人化需求，提供定製化的產品和服務，從而在市場中獲得顯著的成功。 例如，一些品牌推出了根據消費者膚質定製的護膚品套裝，通過在線皮膚測試和專業諮詢，為消費者提供個人化的護膚方案。 這種個人化的服務不僅提高了消費者的滿意度，還增強了品牌的忠誠度。

4. AI 助力產品發現

隨著人工智能技術的發展，AI 在美妝護膚品市場中的應用越來越廣泛。AI 可以通過分析消費者的皮膚數據和需求，為消費者推薦適合的產品。此外，AI 還可以幫助品牌進行產品研發和市場調研，提高產品的質量和市場競爭力。

（圖片來源：Sonia Roselli @ Unsplash）

如何有效推廣美妝護膚品網店？

透過掌握美妝護膚品市場的最新趨勢，各位掌舖商戶可以制定相應的推廣策略，從而捉緊消費者目光，提高網店的流量和銷量，例如：

1. 把握消費旺季

從前面的市場趨勢分析可以看出，，消費者在購物時往往會在不同渠道之間進行比較，希望購買心儀產品時，享有最多優惠。因此，當雙十一、聖誕節等消費旺季來臨時，除了節慶限定美妝品和護膚品，各位亦可在網店透過「優惠代碼」功能，推出限時折扣吸客。此外，各位亦可在網店舉辦不同促銷活動，例如運費減免、滿額贈禮、加購優惠等，進一步刺激消費者下單意欲。

2. 利用 「反影響力」 （De-influencing ）趨勢

「反影響力」 趨勢是指消費者對過度營銷和網紅推薦的抵制。在美妝護膚品市場中，消費者越來越理性，不再盲目跟風購買網紅推薦的產品，而是更加註重產品的實際效果和成分。這種趨勢對美妝護膚品品牌提出了更高的要求，品牌需要更加註重產品的質量和口碑，通過真實的用戶評價和推薦來吸引消費者。

一些美妝品牌開始減少對網紅營銷的依賴，轉而通過用戶生成內容（UGC）來推廣產品。例如，品牌鼓勵消費者在社交媒體上分享自己使用產品的真實照片和心得，從而吸引更多消費者的關注。

3. 美妝盒（Beauty Box ）月購

美妝盒（Beauty Box ）月購是一種新興的美妝購物模式。消費者每月支付一定的費用，就能收到一盒包含多種美妝產品的禮盒，這些產品可能包括化妝品、護膚品、美容工具或其他相關產品和雜貨。這種模式不僅為消費者提供了以較低的價格嘗試新產品的機會，還為品牌提供了一種新的推廣渠道。

4. 體驗更個人化

隨著消費者對個人化需求的不斷增加，為他們提供個人化的購物體驗成為了網店吸引顧客的重要手段。 各位可以嘗試設計與美妝或護膚相關的心理測驗，如 「10題測出命定MBTI妝容」、「30秒快測當前護膚需求」等。 通過這些測驗，為消費者提供相應的產品建議，幫助他們找到最適合自己的產品。另外，藉助科技手段推出虛擬試妝體驗也是一種創新的方式。 通過虛擬試妝技術，消費者可以在不實際試用產品的情況下，直觀地看到產品在自己臉上的效果，從而更好地選擇適合自己膚色和膚質的產品，亦提高了購物的趣味性和便利性。

結語

美妝護膚品市場規模日益擴大，令不少人萌生創業念頭，想透過建立網店，在美妝護膚品市場分一杯羹。要令網店品牌取得成功，各位就要緊貼行業趨勢，深入了解消費者的需求和喜好，制定切實可行的行銷策略。 在購物旺季推出具吸引力的限量優惠和產品，充分利用社交媒體的傳播力量，以及提供更加個人化的購物體驗，這些都是吸引消費者、提高網店知名度和銷量的關鍵因素。

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