57歲周慧敏《聲生不息》騷長腿風采依舊，5大養生秘訣助凍齡抗衰老

周慧敏入行以來，清純外表，加上她溫柔的聲線，被封為「玉女掌門人」。就算現時已經57歲，但仍然無人及她的地位。近來，較少出席活動表演的她，於節目《聲生不息》穿上晚裝露白滑長腿，風采依然，出場時連陳小春也覺得吸引，即忍不住歡呼。能夠長年累月都保持到最佳狀態，變成凍齡女神，原來她有5招方法令自己可以「十年如一日」。

1985年入行的周慧敏，靚足39年。當年的玉女掌門人，後來嫁給倪震做人妻，但仍然能夠保持到清純外表、溫柔內心。近日，無線播出《聲生不息》節目，見到她穿上晚裝，露出白滑長腿載歌載舞。外貌保持不變，而仍然散發出一股「仙氣」。坐在錄影室看電視的陳小春，忍不住也興奮大叫。

而早前，有網民在銅鑼灣巧遇周慧敏拍攝MV，當時她穿上深啡色長褸， 白晳肌膚以及長長秀髮在陽光下飄逸，網民都留言讚她：「天生麗質」、「自然美女神」。而她今日（23日）就在Facebook貼出宣傳短片，預告今晚會一起跟大家迎接平安夜。

周慧敏由當初入行做香港電台做DJ、《大時代》的「慳妹」角色，到現時仍然能保持到清純、健美，全因她一直堅守自己6招的凍齡法則，她著重內、外兼顧，才能使自己保特最佳狀態。她曾表示保養心法，要先自己覺悟，而且保養有如生活的一部分，除了飲食之外，心態也是關鍵之一。

好多人都會話保養最緊要食得健康，周慧敏平時原來不太在意戒口，零食是她生活的「日常」，她最愛吃的零食有薯片、雪糕、辣魷魚等等。而且，她沒有刻意睡「美容覺」，很多女士堅持晚上十點前上床睡覺，周慧敏有時都會凌晨才休息，若沒有工作，可能會睡至翌日中午才起床，她覺得最主要是跟隨自己的生活方式。

吃零食有時都會避免不到吃凍的食物，但愛吃的周慧敏知道「保暖」也是養生其中一環節，而且可以有助護膚，所以她起床後立即喝一杯溫水，保持身體溫度，而且吃生冷食物後，同樣會喝溫水，以調節體內溫度。另外，注意每餐都只吃7、8分飽。

在皮膚護理方面，周慧敏崇尚天然或者簡單成份的護膚品。由於工作需要，經常要化妝，所以她特別重視面部清潔，徹底清潔後，還會保持每周敷面膜1至2次，要視乎皮膚妝態。同時，她為免皮膚出現敏感，所以不會刻意經常換護膚用品。而外出工作，化妝前保濕面膜，讓肌膚更亮麗易上妝。

為了保持美好身段，周慧敏都會做運動，每星期至少跑步2次。但如之前所提到，她怕經常曬太陽會傷皮膚，所以盡量在家以跑步機跑步，或者以快走方式運動至少40分鐘，讓自己出身汗，亦有助血液循環。

最後，周慧敏的養生秘訣，就是保持心境平和和快樂，她盡量遠離負能量，不會有太多煩惱或壓力。她的生活態度最主要抱持開放態度，凡事不執著，免因為壓力而傷皮膚質素。所以周慧敏一直保持自在的生活，但自己性格較易緊張，所以盡量令自己放鬆心情面對事情。跟住周慧敏其中一兩招，可能有助抗衰老兼養生。