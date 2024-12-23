工展會12.23-31延長開放至10pm！美食掃街推介︰佛跳牆$50、蟹皇金勾翅$75、紅酒$25起 晚上7時後免費入場，最新$1及一折優惠詳情

今年工展會去咗未呀？未去就啱啦，12月23日至31日工展會延長開放時間至晚上10點，大家可以盡情掃貨、掃街及飲酒，晚上7點後更是免費入場！另外，新一輪快樂購物度聖誕優惠出爐，大量低至$1及一折激抵破底價優惠，即睇有咩好食及抵買！

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工展會購物攻略：12.14開鑼！$1靈芝福袋、0.01折鮑魚福袋、$90海味福袋，長者咭95折優惠，紅酒買一送一，免費派酒及芝士

每年飲食區好熱鬧，今年美食廣場有三十檔提供各式各樣美食，大家可盡情掃街。人氣排龍美食三甲一定有佛跳牆，$50起有齊冬菇、帶子等海味，熱呼呼一碗好吸引。另外，蟹皇金勾翅都幾受歡迎，每碗$75真材實料更包環保可重用餐具，方便保溫帶回家享用。

精選佛跳牆$50起有齊冬菇、帶子等海味。

蟹皇金勾翅$75

城寨渠蓋燒賣相有香港特色 $50

場內有不同款式惹味串燒

雞絲粉皮 $40

開心果梳乎里 $30

海膽、蟹皇小籠包 $40/份

全新「Chill飲Chill食」飲酒最啱

全新「Chill飲Chill食」區設露天酒吧提供各式雞尾酒、紅白酒同啤酒，仲有其他8個酒品攤位即場提供威士忌清酒、花雕酒及本地釀製手工啤等。每晚6pm有20杯免費美酒派發，每日4個時段（12nn、2pm、5pm、7pm）各免費派發90份Kiri 芝士，周六日及公眾假期下午4點、6點及晚上8點live busking music 表演，任何人晚上7點後免費入場。

全新「Chill飲Chill食」區

現場有售特色小食如墨西哥粟米片、香脆炒麵餅和魚蛋等。

最新$1及一折優惠

12月22日至31日有新一期「快樂購物度聖誕」低至1蚊1折優惠，全場超過900個攤位讓你盡情享受購物樂，買超值筍貨！

電子消費有著數

12月14日起至2025年1月6日，於工展會場內攤位以電子支付消費，只需出示電子支付付款收據正本或交易記錄畫面即可到抽獎站參加抽獎。電子消費滿指定金額即可參加抽獎，HK$300或以上 獲1次抽獎機會（最多2張單據）；HK$600或以上 獲2次抽獎機會（最多3張單據）。

● 八達通每筆消費滿$200即送$20回贈，每人最多享3次回贈

● BoC Pay消費$100即減$10，消費$600即減$20，每日限量，先到先得

● AlipayHK 掃碼享每日限量禮券，滿$300即減$20

● 支付寶掃碼專享優惠，滿¥300減¥15，滿¥1,500減¥50

【INFO】

第58屆工展會

日期：12月14日至2025年1月6日(共24天)

時間：14-22／12, 1-5／1 上午11:00 - 晚上9:00；23-31／12 上午11:00 - 晚上10:00；6/1 上午11:00–晚上8:00

地點：銅鑼灣維多利亞公園

入場費用：港幣10元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場，晚上7時後免費入場，展會最後1天（1月6日）除外）

網上購票：工展會App、Octopus、AlipayHK及Alipay App、KKday、01空間公開發售。