澳門Ritz Carlton歎節日brunch自助餐或晚宴 享受浪漫法式聖誕

聖誕假期，有否想過近近哋到澳門一遊兼歎五星級酒店聖誕大餐！位於氹仔的澳門麗思卡爾頓酒店就有一系列佳節美食選擇，讓你與親友至愛溫馨歡度節日。酒店提供節日brunch自助餐外，還有晚宴、外賣火雞、酒廊嚐特色雞尾酒等選擇，非常豐富。

無限暢飲紅酒 節日brunch自助餐

酒店旗下的「麗思咖啡廳」的節日早午自助餐，即日至29 日逢星期日及聖誕節供應，讓你無限暢飲特選葡萄酒及無酒精飲品，亦可升級享用Veuve Clicquot香檳。

「麗思咖啡廳」─節日早午自助餐

法式六道菜節日晚宴

唔想吃自助餐， 亦可選擇冬日聖誕的法式六道菜晚宴，前菜有法式鴨肝配餡餅，意大利西西里紅蝦塔塔伴海鮮批和冬季栗子奶油濃湯；主菜包括龍利魚諾曼底伴海鰲蝦卷與巴貝特釀鵪鶉；甜品是蒙布朗聖誕栗子蛋糕，另可額外附加魚子醬、黑松露或特選葡萄酒。

輕鬆假日下午茶

怕吃得太飽，亦有下午茶選擇，同樣可以感受聖誕氣氛。「麗思酒廊」的聖誕下午茶，鹹點包括日式和牛塔塔配黑松露魚子醬及布里歐吐司、法式牛油汁藍龍蝦麵包伴甜菜根及鱘魚魚子醬等，甜點如聖誕限定覆盆子巧克力及奶油和杏仁海綿蛋糕配威廉梨味果泥及桂花甘納許，還有一杯無酒精聖誕特飲；升級更享用兩杯Maison Mumm RSRV 4.5香檳。

在「麗思酒廊」除了歎節日下午茶，還可品嚐各式聖誕雞尾酒 $138澳門幣/杯

「家」添美味火雞外賣套餐，由即日至2024年12月31日期間開放預訂，收費澳門元1,388至1,788，需提前48小時預定。

Info

澳門麗思卡爾頓酒店

地址：澳門特別行政區路氹城望德聖母灣大馬路「澳門銀河™」綜合渡假城

查詢及預訂：+853 8886 6868