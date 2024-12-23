  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

23/12/2024

「挽肉と米」尖沙咀分店開幕｜日本炭火現烤漢堡扒專門店 節日限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」

#新餐廳 #Food News #尖沙咀 #挽肉と米 #foodie whatson #海港城 #日本漢堡扒 #尖沙咀美食 #港威商場 #和牛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　日本炭火現烤漢堡扒專門店「挽肉と米」於今年5月登陸香港IFC，開業7個月以來，一直人氣高企，一位難求！位於尖沙咀海港城港威商場的2号店，於今日（12月23日）開張，新店完整還原日本店及香港1号店的設置，同樣有環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」。為慶祝2号店開業，兩間店舖同時推出節日期間限定的「A4九州和牛挽肉と米套餐」，肉味更濃油脂更香，「食肉獸」絕對不能錯過！

 

　　「挽肉と米」香港2号店有28個環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」，漢堡扒烤好瞬間送到客人面前，師傅更會觀察客人的用餐速度烤製下一塊漢堡扒，確保客人食到的每件漢堡扒都是熱辣辣的！店内設有兩個炭火烤爐，中間為24小時低溫的透明挽肉室，從準備到上枱的「現做」過程均完整展現在客人眼前。

 

「挽肉と米」選用100%日本牛肉，每天早上於低溫挽肉室絞製當日所需份量，再用人手迅速俐落地反覆拍打絞肉塑形，以降低手掌溫度帶來的影響，每個步驟都是為了完整保留並呈現牛肉的鮮味。

 

香港2号店與日本店一樣採用炭火燒烤，每個漢堡扒做成90克的小分量，師傅會觀察客人的用餐速度逐件烤製，確保客人到最後一口都吃到熱辣辣的現烤鮮味。

 

使用與日本店相同的大型羽釜鍋煮飯，米粒在鍋内能均勻受熱，變得鬆軟可口，客人可以免費無限續添。

 

節日期間限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」

 

　　跟香港1号店同樣，新店以供應「挽肉と米套餐」（$138）為主，包括現烤牛肉漢堡扒最多三件（每件90克）、現煮白飯（可無料續添）、味噌湯、生雞蛋一隻、蘿蔔泥配自家製柚子醋，漢堡扒、味噌湯及生雞蛋可有料添加。

 

　　於12月23日至1月1日期間，兩間分店將會暫停供應$138之「挽肉と米套餐」，改為節日限定的「A4九州和牛挽肉と米套餐」（$158），現烤漢堡扒將會改用肉味更濃油脂更香的A4九州和牛，白飯亦會轉用秋田小町米。

 

　　同樣地，新店座位上備有多款自家製特色配料，包括：生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油，每一款都可以突出現烤漢堡扒及現煮白飯的美味，客人可自由組合，發掘自己最愛食法。另外還可加購小菜及飲品，包括新推出的菠蘿熱情果果蔬梳打與蘋果肉桂果蔬梳打。

 

「挽肉と米」日本官方教大家的吃法，第一口是不加任何配料吃，品嘗肉的鮮味及炭香味道。

 

然後可以加蘿蔔泥及自家製柚子醋吃，減少肉的油膩感，吃多一點！

 

最後是加上蛋黃吃，蛋汁跟肉汁及白飯是絕配！

 

桌上還有很多自家製特色配料用來配漢堡扒及白飯吃。

 

採取全現場排隊取票方式入座

 

　　有別於「挽肉と米」香港1号店使用網上預購的方式，香港2号店將採取全現場排隊取票方式入座！不過，另有少量名額供KABU PASS金會員於APP内預約。

 

挽肉と米香港2号店

店舖地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖

營業時間：11am-10pm（最後點餐時間為9pm）

備註：「挽肉と米」香港2号店最低消費為每人一份套餐

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#新餐廳 #Food News #尖沙咀 #挽肉と米 #foodie whatson #海港城 #日本漢堡扒 #尖沙咀美食 #港威商場 #和牛
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024 14:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk