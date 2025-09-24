  • 報價
24/09/2025

【動物奇觀】為何大家都想跟水豚君當朋友？佢嘅Chill活哲學你一定要識！

      最近我發現，如果動物界要選一個「脾氣最好朋友」，冠軍一定非水豚（Capybara）莫屬！呢位嚟自南美嘅大隻仔，天生一張Chill到爆嘅淡定臉，但個性就隨和到可以同任何動物做朋友，個畫面真係超級治癒！

點解佢咁受歡迎？

 

1) 天生嘅佛系態度： 無論身邊發生咩事，馬騮喺佢身上跳嚟跳去，定係雀仔停喺佢頭上唱歌，佢都係一副「哦，係呀？幾好呀。」嘅表情。呢種鬆容不迫，簡直係我哋呢啲都市人嘅最高境界！

 


2) 移動嘅共享梳化： 佢哋厚實又溫暖嘅身體，簡直係動物界嘅共享梳化！貓仔、兔仔、甚至龜仔都鍾意挨住佢瞓覺，形成一幅幅超有愛嘅畫面。

 


3) 連天敵都Friend到： 最誇張嘅係，連平時超惡嘅鱷魚，都可以同水豚一齊喺河邊曬太陽，互不侵犯！呢種化敵為友嘅魅力，真係唔到你唔服！


 


睇完水豚君嘅Chill活日常，係咪覺得今日啲煩惱都變得好小事呢？

不如我哋今日都學下佢，對所有事都抱住一個「哦，是但啦～」嘅心態，好好「鬆一鬆」啦！你又最想同邊種動物做朋友？留言話畀通通知！

 

 

 (資料來源：beauty321.com)

如你也看過任何搞笑有趣的圖片、網站或笑話等，歡迎電郵至mkt@etnet.com.hk

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

