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12/02/2025

【輕鬆一下】當老闆變成一隻貓咪 肯定會笑到沒辦法上班

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          說起「老闆」這個詞應該不會有人覺得能跟「可愛」聯想在一起吧？畢竟老闆平常就是不苟言笑，還常常指派工作，但是如果今天你的老闆是一隻貓呢？英國插畫家Fonder與別人合作，共同創作了一系列「老闆貓的歷險」，內容就是想像有著貓咪老闆的生活，到底會發生什麼怪狀況呢？一起來看看吧！

 

1. 「這個嘛，如果你提起的話，這次的合作的確值得慶賀。」「我同意。」貓老闆：「服務生，來一份『白的』。」貓老闆：（看著牛奶）「嗯，好年份。」





2. 貓老闆很喜歡在工作時打擾你…





3. 貓老闆：「嘿！」貓老闆：「嘿！」貓老闆：「我餓了。」你怎麼在別人家裡頭啊？！





4. 「我真不知道為什麼會照妳說的做這件事。」「你不是想要升職嗎？如果你老闆邀請你晚餐的話，答應他。」老闆的家…是個巨型貓跳台。





5. 不開門只撓門的老闆…秘書表示：超煩的。






6. 貓老闆：「好的大家，聽我說，這季的獲益已經降到了史上最低點，這代表我們需要振作了。」貓老闆：「我們可以看到，在一月的時候有一波下滑…」（拍雷射筆）貓老闆：「…大家都別動，只要一動就會被看見。」現在裝作有狙擊槍也來不及啦！





7. 「不要對自己太嚴苛了。當然，現在企業已經不像以前那樣，不過我們一直以來也存活至今了。你是一個很好的企業家，貓咪。我相信這點。但是如果我們要度過這個難關，你需要停止依靠自己的本能，表現得更加專業。」「拜託，為了公司的前景，答應我這件事。」貓老闆：「我答應。」我答應你，但是吸塵器我忍不了噢噢！




8. 克制不住把東西推下去的貓咪…等一下八成又會再叫一杯咖啡了。




9. 「跟東京摩托合作對我們非常重要，我們必須要給他們一個好印象。」貓老闆：「我瞭解。」貓老闆：「該進入討人喜歡的模式了。」貓老闆：「先生們。」如果對方是貓奴可能會很高興喔！




10. 我的老闆怎麼可能那麼變態。





11. 貓老闆：「這些都是我親自抓的。」以後老闆要煮飯就快逃吧！





12. 「嘿，羅伯，看看這個。」「哈哈，真搞笑。」（被貓老闆抓包了！）必須上種族課程了…





13. 貓老闆：「等一下！」突然又不想進了。






14. 「這個資料夾裡面有你的報告要點、連絡名單、通行證、飯店訂房，所有你可能會在這週的重要會議上用到的東西。」「太棒了，謝啦！珍妮特。」「準備好要出發了嗎？」貓老闆：「準備好了。」麻煩把我提起來吧！




 

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