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24/12/2024

2025蛇年九宮飛星全面睇！財位桃花位喺邊？點先可以全方位催旺流年運勢？阿法教你簡單佈局！

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就來踏入2025乙巳蛇年，又係時候睇吓流年風水佈局點部署啦！今年我哋繼續有阿法教大家喺屋企用九宮飛星風水圖搵出財位、桃花位及病位等9個重要方位，更會教大家點樣簡單佈局催旺運勢、趨吉避凶！想知蛇年點先可以發大財？即刻去片！

 原片網址：https://youtu.be/KftZm0As_ic

 

 

文字版解説

 

九宮飛星由來：

東、南、西、北，及東北、東南、西南、西北、中宮，共9個宮位，分別飛入九星，包括貪、巨、祿、文、廉、武、破、輔、弼等「一」至「九」星，不同星掌管不同範疇。

一、白水星 - 貪狼星：事業、人緣及桃花
二、黑土星 - 巨門星：病符
三、碧木星 - 祿存星：口舌是非、訴訟官非
四、綠木星 - 文曲星：智慧、學業
五、黃土星 - 廉貞星：招災惹禍、病痛
六、白金星 - 武曲星：權力、事業、驛馬
七、赤金星 - 破軍星：盜賊、小人
八、白土星 - 左輔星：財星、錢財
九、紫火星 - 右弼星：婚姻、喜慶

 

如何為屋企劃分九宮飛星圖：

1. 找尋立極點 (幾何中心)
2. 以此作為中宮，將家中圖則平均分為9個正方形 (理想狀態)，或
3. 以立極點作中宮，呈放射狀劃出另外8個方向 (一般情況)

2025年九宮飛星方位：
2025蛇年九宮飛星圖

正東：喜神位
放置紅色物件，可催谷喜事發生。

正南：偏財位（武曲位)
擺放金屬武將、壽山石、金屬印章，有利事業發展。如求學業順遂者，可拜訪金色的偉人像，以催旺考試運。

正西：文昌位
擺放四支毛筆或四支文昌竹，不要選擇有曲折繞圈的文昌竹，必須直且節節上升。另外，需避免放置向下垂的植物。

正北：破財位
擺放流水裝置製做動象。

中宮：病符位
擺放五帝錢或六帝錢、有蓋葫蘆。避免拜擺放屬火的東西，例如紅色的抱枕、公仔等。

東南：桃花位
擺放鮮豔花卉、粉晶、心儀對象照片，避免放醜樣的公仔、假花或有刺的花。

西南：正財位
擺放屬金或土的物品，例如聚寶盆、存錢筒等。另外，需要避免不可放置屬火的物品，如紅色、電子產品都需要避免。

東北：五黃煞
擺放五帝錢或六帝錢，以化解負能量。

西北：是非位
擺放剪刀、鍘刀等屬金的物品。

更多内容：

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