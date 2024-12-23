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23/12/2024

聖誕自助餐2024｜港島香拉節日餐加推佛跳牆，海鮮燉湯 另設適合兒童口味自助餐 現場有魔術師表演搞氣氛

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Text: wong lin lin rachel

　　港島香格里拉酒店為了迎接聖誕節的來臨，邀請了聖誕老人入住該酒店，而且整間酒店亦準備了豐富的節日美食，為顧客增添節日氣氛。由12月7日至26日，聖誕老人將與他的馴鹿、雪橇停泊在酒店大堂。為了配合一家大細的口味，更特別設有兒童自助餐，讓小朋友可以自己選擇心水食物。

 

 

　　於平安夜及聖誕節當日，踏入大堂已經充滿氣氛，現場有合唱團唱出多首聖誕樂曲，而食物上亦都非常豐富。

 

 

米芝蓮一星珀翠餐廳：

 

　　整個12月，米芝蓮一星珀翠餐廳主廚Uwe Opocensky將每日提供節日午餐和晚餐，將傳統聖誕美食以經典法式手法重新詮釋。於平安夜推出「美食盛宴與節日精緻美點之夜」，以聖誕菜式為靈感的八道菜晚宴（港幣3,488元），其中包括主廚Uwe現場製作的冬日仙境甜品。焦點菜式包括海膽扁意粉（Linguine with Sea Urchin）以及主廚招牌西班牙紅蝦（Spanish RedPrawn）。賓客更可選配包括五款酒的配對套餐，每位由港幣2,204元（侍酒師精選酒品）至港幣4,000元（經典酒品搭配）不等。

 

　　聖誕當日，主廚Uwe特別準備了一款四道菜午餐（港幣1,588元），前菜將以禮物盒盛載，主菜為烤火雞及配菜，以及招牌冬日仙境甜品。賓客可選加配餐酒（每位港幣400元至港幣800元不等）。聖誕夜還提供五道菜晚餐（港幣2,488元），首先以Antilope 1858生蠔展開序幕，接著是與陳年魚子醬及蛋黃配北海道薯仔，主菜有大西洋多寶魚和牛扒（Beef Calotte）。此外，還可額外加點廚主廚Uwe的招牌西班牙紅蝦（HK$738）。甜品時段，賓客可品嚐熱紅酒，並與聖誕老人合照。

 

 

 

龍蝦吧餐廳：

 

　　在平安夜和聖誕日晚餐中，主廚Cary Docherty已準備了豪華生海鮮吧（港幣1,688元），當中包括珍貴的Maison Perseus Oscietre魚子醬、生蠔和冰鎮波士頓龍蝦等奢華海鮮。接著可選龍蝦濃湯或南瓜湯。

 

　　主菜則可從各款經典聖誕美食中選擇，如烤火雞、牛肉、蜜汁火腿或多佛龍脷魚，還有廚師Cary的招牌甜品，如拖肥布甸、蛋白餅或蒙布朗。聖誕當日更有午餐選項（不包括生海鮮吧）提供，每位港幣1,088元，還可選配自由暢飲套餐。

 

　　此外，十二月逢星期日以及拆禮物日（12月26日）當天，龍蝦吧餐廳推出聖誕燒烤早午餐（每位港幣988起）。前菜可以選擇享受豪華的生海鮮吧，或經典前菜如鄉村肉凍或牛肉他他。主菜則可選燒烤肉或海鮮，最後甜品可選法式蘋果批、主師Cary的招牌胡桃批或香蕉太妃批這些經典甜品。龍蝦吧餐廳的現場樂隊將在整個節日期間演奏經典的聖誕歌曲！平安夜及聖誕日晚餐—每位港幣1,688元起聖誕日午餐—每位港幣HK$1,088元起周日及拆節禮物日早午餐—每位港幣$988元起

 

 

Cafe TOO：

 

　　Cafe TOO從11月28日到12月30日期間的自助餐，推出多款精緻海鮮美食。而12月22日至26日期間，自助餐將加入烤聖誕火雞和蜜汁火腿，和各式聖誕甜點。除了節日限定美食外，還有迷你佛跳牆、馳名海鮮燉湯、松露忌廉海鮮泡芙、羅西尼和牛、以及蠔油冬菇炆鮑魚等。

 

　　同時亦有專為小朋友而設的兒童自助餐，除了提供各式兒童喜愛的美食，更以熱氣球為主題增添歡樂氣氛。Cafe TOO增設了全新的飲品站，提供各款定製飲品，包括專為兒童（3-11歲）準備的節日飲品如無酒精的蔓越莓與覆盆子賓治、珍珠奶茶、水果茶以及聖誕熱朱古力等特色飲品。餐廳更安排了特別娛樂活動，如扭氣球表演、駐場魔術師表演，以及平安夜和聖誕當日的拍照亭，讓大家留下美好回憶。

 


 

 

 info：
港島香格里拉大酒店
地址：香港中區法院道太古廣場
查詢：2877 3838
網址：https://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/

 

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