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24/12/2024

綠營再搞抗爭鬧劇，消磨擁躉熱情

#台灣 #台灣熱話 #民進黨 #國民黨 #立法院 #青鳥 #大國博弈
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　台灣的立法院每隔一段時間，便會登上各大國際傳媒，不過報道內容並非宣揚「台式民主」，而是靠著立委們發生大規模毆鬥的武打場面。

 

　　上星期立法院審議三個本土和民生有關的法案：《選罷法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》，讓在立法院議席處於劣勢的執政民進黨，拉幫結派召喚側翼「青鳥」，舉辦「冬季青鳥行動」包圍立法院，企圖以暴力阻止法案通過。

 

台灣立委群毆的情景，再度躍上國際傳媒版面。（陳學聖臉書圖片）

 

　　民主精神是少數服從多數，民進黨過往8年，除了取得執政權外，在立法院更擁有過半數席位，經常以人數優勢通過社會並不認同，甚至清算在野黨的法令。但在今年初的選舉，綠營選得不漂亮，賴清德只以四成得票率驚險過關當選，立委選舉更失去多數黨地位，成為「少數政府」。

 

　　民進黨只有51名立委，在野的國民黨、民眾黨和無黨籍加起來達62人，在野陣營與綠營過去一樣要以人數優勢通過法案時，民進黨及支持者即馬上改口，認為這是「多數暴力」，並非民主。綠營通常避口不談，忽略人家62名立委也是由人民投票選出，支持人數超越綠營才能成為多數。

 

　　眼看這次三個衝擊民進黨有計劃推動，罷免藍營立委、縣市長，以及增加藍營地方政府財政收入的法案過關，綠營當然要召喚今年以來最強的打手「青鳥」助陣，甚至企圖重演當年「太陽花學運」，衝進立法院阻止法案通過的戲碼。

 

　　在議場內，綠營立委看來照劇本演出：半夜破窗進入議場守候，霸佔議事枱，和藍營立委激烈互毆也是當然的必備基本款。

 

　　以筆者在場觀察，民進黨立委這次並不夠賣力，打起來沒有以往「拳拳到肉」的情況，原因在於民進黨籍立委大多連任了幾屆，平均年齡都在55歲以上，相較之下，國民黨立委不僅較為年輕，而且體型更是健壯。所以居於劣勢的民進黨，心知肚明即使打了也無法阻擋法案通過，所以似乎有省下氣力隨便演出的嫌疑。

 

今次上街的綠營側翼「青鳥」人數，比5月時暴跌超過八成。

 

　　反而是「青鳥」連續三天先後到國民黨中央黨部抗議，前一晚在立法院周邊遊行，以及當天包圍立法院，到晚上主辦單位聲稱，人數達到1.6萬。對比今年5月，民進黨第一次召喚由年輕人、學生和公民團體組成的所謂「青鳥」到立法院外抗議，阻止在野陣營通過《國會改革法案》，高峰期有10萬人，今次公布的人數暴跌八成。更有媒體人將現場航拍照片上傳至ChatGPT以AI估算，答案只有4000至6000人。

 

　　「青鳥」人數崩跌，有網友表示，與今年5月時，現場有免費牛扒、燉牛肉丸等小吃無限量供應相比，今次一連3天活動，宣傳時連提供飯盒、便餐都沒提到，對那些貪小便宜的民眾沒有吸引力。過往民調顯示，民進黨的年輕人支持者比其他政黨多，現在連最基本擁躉都有離去跡象，凸顯綠營除了搞鬥爭和推動「台獨」意識形態外，政策並未為年輕一代帶來希望，支持者因而失去熱情。

 

　　距離下次總統和立委選舉還有3年多，未來還有不少爭議法案勢必進行朝野對決，民進黨如果依舊不痛定思痛，思考如何為民眾爭取福祉，而是只會繼續搞鬥爭對抗，不停召喚「青鳥」助陣，下次即可能出現更明顯的「鳥疲人散」的尷尬局面。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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