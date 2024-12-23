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23/12/2024

爆買日本！從買日用品到奢侈品 到買房地產

#數碼營銷 #智慧生活 #數碼 #爆買 #日本房地產 #日本日用品
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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 相片由作者提供

　　鄧小平在改革開放之初只出訪過三個國家，美國、日本和新加坡，佈局好宏偉藍圖後，就再不出訪。

 

　　當年1978年小平日本之行是非常震撼的。他在日本看了鋼鐵廠，坐了新幹線子彈火車，還到松下參觀了一遍。在同經營之神松下幸之助交流會見時，鄧小平第一句話就開門見山地表明了自己的態度：「松下先生，我這次是來向你們請教的，非常謙虛與誠懇。」

 

 

　　他說，日本值得中國學習的東西很多，一定要跟日本交好，中國的現代化離不開日本。

 

　　如今回過頭來看，鄧小平的謀略佈局確實絕對了不起：訪問美國促成中美建交，訪問新加新加坡表明了以鄰為友，不再輸出革命；更重要的是，出訪日本，接替周恩來與日方會談，推動簽訂《中日和平友好條約》。

 

　　中國巨大的購買力是整個日本經濟強勁發展的很重要的支撐。潮水般的遊客去消費日本的服務，消費日本的盛唐盛世，洋風和魂，消費日本的產品、醫藥、食品，這些都是日本經濟的重要支撐。

 

　　爆買い這個詞在維基百科上還有詞條——爆買（日語：爆買い／ばくがい bakugai */?）是日本流行語，指的是一次性購買大量商品，主要用於描述赴日旅遊的遊客狂買日本商品的行為。

 

　　這種情況在2014年已經出現苗頭，當時中國人赴日買馬桶蓋、大米、日本化妝品等等，購買商品種類從奢侈品到日用品不等，給了當地企業不小的機遇。

 

 

 

　　現在，日元貶值，不少亞洲及歐美游客從購物轉為去日本體驗文化之旅，呼吸新鮮空氣，吃乾淨的食物。

 

　　上面說的都是買東西，那買樓呢？

 

　　日本著名財經雜誌《鑽石》也有對香港及台灣基金人買日本房產有過“爆買”的描述，那估計是日本全網第一個報導“港台買家爆買日本房產”的文章。

 

　　有意思的是，那個時候的主人翁集中來日本買高級公寓、塔樓用於保值。如今買日本房產，匯率相當於打了8折。

 

　　然而最近，去日本買樓的亞洲資金從這個群體轉向，進入了中產階層，買的房產產品也更加多元：投資公寓、一棟樓、民宿、町屋等等。日本樓市，可算是徹底翻身了。

 

 

　　2024年投資者的詢盤激增，而日本媒體也發現，大多數客戶都在沒有實際看到房產的情況下，就通過網上購買。報導指出，需求集中在東京市中心的需求，日元貶值讓日本房地產更便宜。

 

　　與歐美投資者不同，許多投資者在日本購買房產不僅是為了純粹的投資目的，而且是為了未來的自住或作為第二居所。

 

　　而這樣下來，北海道和沖繩等度假區的物業，以及作為美食勝地受到歡迎的大阪和京都的物業，將成為目標，而不是目前的集中在東京。

 

 

 

　　據日本不動產經濟研究所今年6月份，公佈的國際不動產價格租金指數顯示：

 

　　不過，對於習慣了物價、房價溫水慢煮式爬升的日本民眾，近幾年來面對樓價月月漲、年年刷新高，確實有點措手不及。

 

 

　　外國人到底在日本爆買了多少不動產，國土交通安全省是完全沒有概念的。像韓國、英國、加拿大等都是掌握著自己國家的外國人購房相關數據的。

 

　　但日本沒做到。

 

　　或許是出於對個人隱私和資產的保護，日本官方幾乎不會去精確統計，哪國人在哪個地區，平均花了多少錢，名下有多少套住房？

 

　　這也是許多隱形富豪喜歡在日本買房的緣由之一，因為查不到，任誰也沒權力去查。

 

 

 

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