聖誕自助餐2024｜Sabatini意大利餐廳設烹調區 提供生牛他他，黑松露炒蛋多士 藏紅花意大利飯特色菜！

Sabatini意大利餐廳出名以賣相精緻，上等正宗意大利美饌聞名。餐廳主廚Chef Claudio Favero及Chef Marco Antonio Li Voti在聖誕節帶來豐盛的節慶意大利餐，讓大家過一個異地情調的節日。

自助早午餐的傳統意大利自助頭盤，可享用一系列凍海鮮、風乾火腿、芝士及沙律等。現場還有即場烹調區，提供多款美食，包括：意大利生牛肉他他及黑松露炒蛋多士等。

Sabatini意大利餐廳於兩個地方分店，則提供不同款的特別菜式，分別是法國鵝肝醬慕斯配蘋果及陳年黑醋（九龍帝苑酒店）或軟玉米糕配燉煮小魷魚及青豆（香港國際金融中心商場）。還有意大利粉或飯及主菜，例如自家製幼蛋麵配牛油汁及阿爾巴頂級白松露、香烤羊扒配燴甜椒（九龍帝苑酒店）及藏紅花意大利飯配鮮蝦及意大利青瓜（香港國際金融中心商場）等。

最後食自助餐少不了的甜品，餐廳特設自助甜品區，有帝苑招牌拿破崙、意大利芝士蛋糕及聖安娜蛋糕等甜蜜滋味。假日早午餐每位由$888起，每位包括一杯果汁（香橙丶西柚或番石榴）。

★ 需預先購票

* 以上價目需另加一服務費 ; 圖片只供參考





info

Sabatini意大利餐廳（九龍帝苑酒店）

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店3樓

電話：2733 2020

Sabatini意大利餐廳（香港國際金融中心商場）

地址：香港中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號

電話：2610 0080

網上商店︰https://bit.ly/3BjEulE