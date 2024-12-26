新興「睡眠旅遊」熱潮：國際酒店增設服務搶客

早前國內興起「特種兵式旅遊」，用短時間跑盡最多景點，成為很多年輕人旅遊新模式。那邊箱亦有另一模式發展越來越快，就是「健康旅遊」。其實健康旅遊並非新事物，早在2012年該巿場全球價值已經約有 4000億美元，按年增8%左右。疫情後2022年更高達 8000億美元，每年更大幅上升 30%，是一個全球旅遊新需求。健康旅遊包括很多不同模式，如以醫美、醫療手術為主的「醫療旅遊」，強身健體的「體育旅遊」，放鬆身心的「休閒旅遊」等等。而當中涵蓋幾個層面的「睡眠旅遊」近年極受巿場關注，有研究指單單睡眠旅遊的價值，將會在未來數年超過 4000億美元。

睡眠旅遊盛行原因除了因為大眾對旅行價值觀改變、希望追求新體驗外，亦因為疫後生活和工作壓力比之前大，嚴重影響睡眠質素。調查指現時約有 40% 人自疫情後睡眠質素大幅下降，平均睡眠時數不足七小時，所以很多人都積極尋求治療和減壓方法。當中藉著旅行加健康睡眠體驗，就能同時滿足都巿人兩個願望。睡眠旅遊意思是放棄一般早出晚歸的日程，重點享受舒適住宿環境，再配合活動同身心治療去改善睡眠質素及毛病。有企業便看中這個商機，開設新式酒店或將現有酒店改裝變成「睡眠套房」，以應對巿場需要。

其實不少國際知名品牌酒店幾年前已開始打造睡眠主題房間甚至整間酒店，如Rosewood Hotels、Six Senses Hotel、Hilton Hotel等。除了有客製枕頭、高級睡衣、助眠香薰、按摩眼罩等房間用品外，部分酒店更設有恆溫地版、自動調溫床墊、自動窗簾等智能裝置。亦有酒店於房內設有音頻設施，播出特定頻率以舒緩大腦壓力，幫助住客入睡。以上硬件於巿場上只屬「基本」，有酒店推出更高級睡眠服務。如為有睡眠障礙的住客提供三天療程，駐酒店睡眠專家先收集住客睡眠數據如心跳、鼻鼾、呼吸、睡眠行為習慣等資料，專家分析後再作睡眠建議及治療。酒店更有治療師提供催眠、冥想、聲音等身心治療服務，務求由外到內全方位改善住客睡眠質素。

雖然睡眠旅遊市場潛力巨大，但酒店需投資一定成本去增加設置及聘請專家等，最後令酒店租金上升。加上這類旅遊模式暫時未完全平民化，所以現時顧客群大多集中消費力較高或有特別需要的消費者。當配套慢慢普及後，爆發力必定十分強勁。