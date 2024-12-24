hot talk 1點鐘｜2025年恒指上望幾多？| 吼實四大板塊 八大重點選股

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

港股餘下兩個半交易日，如無意外今年可終止四年跌勢，2025年市場聚焦特朗普上場、聯儲局減息步伐、中央救市措施等，如何影響本港股市？明年恒指目標位可上望多少？另外Kenny推介四大板塊以及八大選股可重點留意。

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