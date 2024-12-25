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25/12/2024

退休人士應關注二手債

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

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　　難道真的風水輪流轉？過往政府發行的債券，無論iBond、銀色債券（下稱銀債）、綠色債券（下稱綠債），又或者機管局發行的公營機構債券，都未試過認購不足。

 

　　但政府最近發行的一批基建債券（下稱基建債），卻出現認購不足的情況。政府原計劃發行200億元基建債，如果反應理想，最高發行額可以達到250億元。

 

　　但結果，有效認購宗數只有12.8萬宗，比過去兩批綠債的32萬宗，甚至接近50萬宗大幅減少；而總認購金額只有178億元，也比過去兩批綠債減少近半。這是反映市場對於定息投資工具的興趣不大，還是因為今次債券的保證息率只有3.5厘？

 

　　如果從退休人士的角度，我始終認為，優質而可靠的定息工具，例如政府發行的各類型債券，都值得大家認購，或者準確來說是投資，因為這些債券可以提供穩定的現金流。

 

政府發行的各類型債券優質且可靠，很適合追求資產穩定增長的退休人士。(Shutterstock)

 

　　雖然年期要3年，但對於退休人士來說，3年不算太長的年期，我自己就樂於被「綁」3年了，因為我不覺得這是被「綁」，反而是鎖定未來3年的穩定收入。

 

　　我還想指出一點，全部政府發行的債券，包括銀債在內，其實都有二手市場的，分別只在於，銀債沒有上市，如果要套現，只能原價賣回給政府（經配售銀行或經紀行）。

 

　　其實，這樣更好，因為你不用冒價格下跌的風險。而其餘的iBond或綠債，以至最新的基建債，它們都在港交所掛牌買賣，即是有需要套現時，可以在二手市場沽出。

 

　　相反地，如果想多買一些，則可以等債券上市之後，在二手市場吸納。但值得一提的是，一般來說，只有上市不久的債券，交投才會較活躍，擘價不用太闊也可以買入或賣出；上市一年以上的債券，交投會比較疏落，可能要降低賣出價才較容易沽出，又或者提高買入價才較容易買到（2022和2023年的綠債和今次的基建債，上市編號和相關資料見下表）。

 

 

　　出現這種情況，是因為香港的債券市場仍未成熟，或者說，市場深度不足。但如果未來債券通能夠全面開通，港人能夠買到內地的債券，令市場活躍起來，這種情況應該可以改善。但現階段，退休人士可以多留意和查看這些二手債券的資料，某程度可能比查看股價更穩陣和可靠呢！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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