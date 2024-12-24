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24/12/2024

聖誕節煲劇│《魷魚遊戲》萬眾期待Boxing Day播出 黑鴿/Carry On/照明商店劇情夠懸疑 時尚版《瑪利亞》重溫聖經故事

#黑鴿 #嚴泰九 #金雪炫 #朱智勛 #裴晟佑 #朴寶英 #瑪利亞 #Carryon #Mary #魷魚遊戲 #影視娛樂 #照明商店 #Netflix #Disneyplus #李政宰 #李炳憲 #魏嘏雋 #孔劉
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Text: wong lin lin rachel

　　聖誕節假期，如果想靜靜地度過，在家煲劇是必選的娛樂。12月檔期，多個串流平台都有不少新出而又受歡迎的劇集，除了《魷魚遊戲》第二季將會在12月26日於Netflix上架之外，其實還有好多猛片推介。。

 

1.《魷魚遊戲》第二季

 

 

　　《魷魚遊戲》第一季播出後大受歡迎，劇迷萬眾期待的第二季《 Squid Game:Season 2》終於來臨，即將在12月26日上架。新一季演員陣容強勁，有李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸外，也加入新演員，包括任時完、姜河那、崔勝鉉等。

 

　　今次內容講述魷魚遊戲中獲勝後經過三年時間，456 號玩家放棄赴美計畫，懷著決心回來。奇勳（李政宰飾）二度參與神祕的生存遊戲，和新一批玩家一同冒死亡風險，爭取 456 億韓圓的獎金。至於上集主宰遊戲的大腦 Front Man（李炳憲飾），今集將加重戲份，會透露更多他的內心世界。他認為人與人之間沒有善良之說，跟奇勳相信人性本善截然不同，二人對人性的矛盾與質疑都是新一季《魷魚遊戲》導演想繼續探討的話題。導演之前接受訪問，似有暗示將會有第三季大結局，令人十分期待。

 

2.《黑鴿》

 

 

　　於Netfilx 上架的英國懸疑推理劇集《黑鴿》，一套充滿新創意的作品，導演及作者Joe Barton把倫敦變成罪惡之都。劇集中女主角Keira Knightley，飾演的Helen Webb，表面上是一個簡單的賢妻良母，過著平凡的生活。但她隱藏了身份，真實是一個間諜，效力一個神秘組織「黑鴿」，10年來潛伏在政治家丈夫身邊偷取情報。直至她的秘密情人遇害被刺殺身亡後，故事則起了難以預計的事情發生。

 

3.《Carry On》

 

 

　　《Carry On》故事背景於機場發生，由英國演員Taron Egerton (泰隆‧艾奇頓）主演，他飾演一名機場保安員，平淡的工作，突然有日收到不明旅客的恐嚇電話，威脅他於平安夜安排一袋載有危險物品的行李偷運上機，若不跟從便殺害其女友。他必須爭取時間秘密地找出幕後主腦，然後更要化解一場危機。

 

　　故事一開首節奏已經非常明快，情節緊張刺激。Taron Egerton完全被監控，每一個動作都會被掌控。劇集播出後反應熱烈，連續7日高居全球Netflix最多人觀看電影榜榜首，十分犀利。

 

4.《照明商店》

 

 

　　Disney+原創最新韓劇《照明商店》，改編自漫畫家姜草的同名漫畫《MOVING異能》，由朱智勛和朴寶英主演，而且還有不少實力派演員，包括裴晟佑、嚴泰九、金雪炫等人演出。

 

　　這套劇包含驚悚劇情其實滲透著溫馨，故事講述一間位於暗巷的燈具商店，不止賣照明燈具，還是連接生者和死者的通道。客人走進商店，便要面臨生死抉擇。故事中有五位徘徊生與死之間的客人，他們都有各自的過去和感情糾葛，眾人會如何選擇，就必須追看下去。結局尾聲還會有彩蛋，一定要留意！

 

5.《Mary》

 

 

　　這套電影早前在Netflix正式上架，由耶穌母親瑪利亞的角度深入探討她的故事。女主角Noa Cohen飾演年輕時候的瑪利亞，在拿撒勒與父母一起生活。她作為一個普通人，帶著屬靈特質，一直順奉神的旨意，與約瑟結婚兼且懷孕，卻受到社會的排斥。她誕下耶穌後，抱著嬰兒逃避大屠殺逃亡到埃及。

 

　　這套劇的演員也相當吸引，除了Noa Cohen飾演瑪利亞之外，由Ido Tako飾演她的丈夫約瑟，他一直奮身保護瑪利亞。而劇中的奸角希律王，由《沉默的羔羊》主角Anthony Hopkins（安東尼·霍普金斯）飾演，他千方百計要追殺瑪利亞和嬰兒時的耶穌，不惜命令下屬把城內所有的嬰兒殺掉，十分殘忍。聖誕節也可以看一套史詩級的聖經電影，了解節日的來源也是不錯的選擇。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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