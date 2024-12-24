票價創新低！ANA $2,810（連稅）飛北海道！去／回程可免費停東京 內陸機更可以選擇飛旭川／釧路／帶廣／函館

最近日圓跌破5，將大家的遊日意慾推至新高點！當大家正考慮去哪個地方的時候，ANA再次推出限時優惠，東京的來回機票$2,762起，不過最抵都是飛札幌，只是$2,810，而且更包括稅項及雜費！雖然今年ANA不時都會推出札幌的特惠票價，但最平都要3千頭，跌破3千都是第一次見！

記者已經幫大家check過票價，3千蚊以下的機票最快都要2月中後期才見到，即是要過完農曆年、札幌雪祭及情人節才有見到最低價！暫時見到最平的票價是$2,824，3月4／5／6日出發，回程可以選擇3月11／12／13／14日。留意，這個價錢已包括所有稅項及雜費，以及23公斤的託運行李！

暫時見到最平的票價是$2,824，3月頭出發。

要提提大家，ANA無直航班次飛北海道，必須於東京轉機，可以揀成田或羽田機場。最平是下午機飛羽田，再轉內陸機往札幌新千歲機場；回程就是夜機返東京羽田，再於翌日朝早飛返香港，即是要在機場附近住一晚。當然，這個只是最平機票的航班組合，如果加錢，還有不少其他航班選擇。

ANA由香港飛東京的航班選擇不多，這個飛羽田的組合是最平又最省時。

回程如果要揀最平的票價（$2,824），只可以揀羽田的航班，但羽田返香港是早機，所以必須提早一晚返東京！

如果要在東京留一晚，為甚麼不多留兩三晚？其實ANA這個特惠票價，是可以停2次中途站，即是除了北海道，還可以停東京，建議早幾天飛返東京，才由羽田飛返香港，票價亦只是$3,151！

再給大家一個小小的貼士，如果你在北海道不只是想玩札幌，還打算去旭川睇企鵝、去富良野或美瑛睇雪景、去釧路或網走睇流冰、去函館睇五稜郭的「白色星星」，由羽田往北海道的內陸機，可以選擇飛往其他機場，包括旭川、釧路、紋別、女滿別、函館、帶廣等機場，可以節省一點在北海道內的交通時間（現在JR北海道的列車班次少得很！）及車費。不過，由香港飛東京可能就要留一晚，因為時間上未必可以即時接駁飛新千歲以外的機場！

建議大家回程可以停東京玩多一兩日，那就不用只留在羽田附近住一晚，第二朝早先飛返香港！