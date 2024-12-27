1周部署｜曾永堅：恒指年結企穩兩萬點有冇難度？AI概念股不容錯過？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

港股本周僅有兩天半市，全周高低波幅僅246點，而周五（27日）亦反覆偏軟，收市報20090點，微跌7點，全周升369點，下周將迎來期結及年結，恒指兩萬點支持力度大？AI概念股落鑊，傳將致力打造AI大模型的小米(01810)升4%，另外有AI PC概念的聯想亦升9%，AI概念股可作為明年第一部署板塊？

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