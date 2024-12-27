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27/12/2024

香港戲院結業潮│嘉禾V Walk官網公布「暫停營業」 公司員工之前一日都未收通知？2024年累計9間戲院關門大吉

#香港電影 #MCL荷里活 #九龍城寨之圍城 #戲院 #嘉禾VWalk #破地獄 #影視娛樂 #經濟 #結業 #戲院結業
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Text: wong lin lin rachel

　　香港經濟前景不明朗，就連香港的電影行業亦面臨大挑戰，繼續有戲院結業消息傳出，繼12月中位於鑽石山荷里活廣場的MCL CINEMAS Plus+貼出告示「暫停營業」後，近日亦有消息指，位於南昌的嘉禾V Walk疑同一命運，官方網站今日（27日）已更新狀態，公告暫停營業。今年陸續有戲院以不同方式結束營業，現時已經是第9間關門大吉，電影業似乎步入寒冬！

 

嘉禾官方網頁最新通知。

嘉禾官方網頁最新通知。

嘉禾官方網頁最新通知。

嘉禾官方網頁最新通知。

 

　　今年內，香港約有廿多套港產片上映，其中如《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《飯戲攻心2》、《臨時劫案》、《焚城》等票房都有好成績，而12月的聖誕檔期，仍然有《誤判》、《久別重逢》等電影登場，但是戲院卻一間接一間執笠。聖誕檔期原本屬業內其中一個大豐收的季節，可惜在節日期間卻傳出「嘉禾V Walk」結業。

 

 

　　有傳媒於26日報道，嘉禾V Walk仍然如常運作，但是網站和手機應用程式上，並沒有提供之後日子售賣的戲票，而且有員工接受訪問表示，未收到公司通知，但感覺公司似是將會停運。今早，在互聯網上瀏覽嘉禾V Walk的官方網站，已經宣布暫停營業。

 

位於鑽石山的MCL CINEMAS Plus+

 位於鑽石山的MCL CINEMAS Plus+

　　嘉禾 V Walk在2019 年7月開始營業，這間戲院內設有5個放映院，大約提供逾 400座位。主要的顧客多數是附近居民及深水埗地區人士。而附近的居民都表示，以往戲院不少人會幫襯，對於消息感到驚訝。至於嘉禾戲院官方網頁所見，原本共有8間戲院營業，當中海運戲院提供巨型銀幕。

 

 

　　今年相繼有戲院「陣亡」，之前分別有MCL CINEMAS Plus+、九龍城影藝戲院、啟德嘉禾戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊和MCL海怡戲院，部分戲院原址易手改名由其他公司營運。位於北角的ACX 戲院，則在10月時稱內部裝修，不過於互聯網上瀏覽已顯示「永久停業」，若事情屬實，累積計算已有9間戲院結業。而位於西環的高先電影院，在12月中被傳出結業消息，但經官方回應否認事情，並表示繼續努力營運。早於半年前，業內曾多次傳出消息，有指明年不少電影公司老闆拒絕投資開拍新戲，若事情屬實，香港巿民將會失去不少娛樂。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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