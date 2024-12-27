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27/12/2024

曼城兵敗如山倒之謎

#英國 #哥迪奧拿 #杜古 #史東斯 #沙維奧 #戴亞斯 #高爾彭馬、曼城 #基爾獲加
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　上星期預測默西塞德郡雙雄， 分途出擊都會攞分而回，賽果也不出意外。

 

　　並非神預測，而是一切有因有由。利物浦強勢，熱刺今季神經刀怎會是對手。車路士球員年少氣盛，連場大勝，遇到一心死守，只求一分的愛華頓，必陷苦戰，預測和結果脗合。

 

 

　　同樣出身二級聯賽，史諾執教利物浦如魚得水，全因高普留低一個不錯的班底；艾摩廉入主曼聯，卻走不出紅魔魔咒，也是因為這班球員，根本不是強隊料子，他也無能為力。

 

　　正如上週所講，全因領隊的功力，讓利物浦和愛華頓可以發揮應有的能量。

 

　　成也領隊，敗也領隊。

 

　　另一邊廂的曼城，正面臨一個巨大困境，如果要數責任，固然有很多原因，但最致命的一個，正是領隊哥迪奧拿的束手無策，令球隊兵敗如山倒。

 

　　曼城之所以表現倒退，其中一個原因是三線球員的實力都出現不同程度的削弱。

 

　　首先是後防線，基爾獲加的退化、戴亞斯、史東斯輪番受傷等，都令曼城的後防線漏洞百出。

 

　　加上過去幾年，走了簡些路、拿樸迪和舒真高等幾位有實力和經驗的後衛，讓曼城的防線出現青黃不接。

 


過去四年曼城奪冠的分數與同級對手逐漸收窄

 

　　而中場線則是另一問題的根源。馬列斯離隊後，曼城一直找不到一個及格的邊路球員，即使杜古和沙維奧等，都未完全融入戰術當中。

 

　　當今季迪布尼缺陣的時候，誰來頂替他的位置是個很大疑問。即使開季早段，根度簡回歸，但對於曼城來說只是聊勝於無。

 


高爾彭馬在曼城嶄露頭角，但的確是離開之後才在車路士有更多機會；車仔固然缺少像彭馬一樣有天份的球員，但也反映了哥帥用人太謹慎，如果給予彭馬更多機會，今天發光發熱的彭馬也許還在曼城。

 

　　至於洛迪的受傷，只是壓垮駱駝的最後一根稻草。高華斯域完全洛迪的級數，哥迪奧拿實在沒有理由在上一個轉會窗，沒有就這個位置補強，實在失策。

 

　　前鋒線就太依賴夏蘭特，尤其在艾華利斯離隊之後，根本沒有一個合適的替補人選可以在前鋒線輪換。

 


與哥迪奧拿共事多年的體育總監碧格列斯坦離隊，當年在巴塞提拔他執教一隊，更是帶他過檔曼城的重要人物。他離開，哥帥坦言就像帶走了部分自己一樣。

 

　　更重要一點，是哥迪奧拿的戰術已經被各方研究透徹，不但強隊，連弱隊，甚至香港隊都在踢傳控、後場發動進攻、逼搶等等戰術的時候，哥帥這套踢法已經毫無優勢可言。

 

　　加上哥帥一直維持一隊球員在15至16人之間，替補席上不少年輕球員其實並不會上陣；加上面對百多個交易指控，令球隊收購球員步步維艱，一遇上傷病潮就回天乏力。

 


其他強隊的正選和後備實力差距沒有曼城大，例如阿仙奴沙卡受傷，但最近托沙和馬天尼利都表現不俗，頂替到沙卡的空缺，但如果槍手爭標，就始終不能缺少沙卡。

 

　　曼城是否還可翻身？如今言之尚早，但更關鍵是，哥迪奧拿和管理層，會否在冬窗作出正確收購，止住頹勢；更長遠去看，哥帥能否再發揮創意，研究出新戰術，甚至在明年夏窗進行大換血，才是曼城重回正軌的最佳選擇。

 

　　話說回來，愛華頓禮物日作客曼城，曼城即使勉強小勝，仍不能說是重拾勝軋，最終僅僅逼和，更是令人失望。 

 

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