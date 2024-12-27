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27/12/2024

含電影劇透｜資深傳媒人睇過《破‧地獄》足本 公開三大重要刪減情節 文哥以西裝做壽衣有寓意+周家怡小產

#破地獄 #衛詩雅 #朱栢康 #香港電影 #許冠文 #黃子華 #影視娛樂 #破地獄加長版 #港產片
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Text: wong lin lin rachel

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的電影《破‧地獄》，票房已衝破1億4500萬，英皇電影早前舉行「破･紀錄千人慶功宴」。電影自播出以來大受歡迎，一直有指電影會推出加長版本，將之前已刪減的部分會「重見天日」。對於加長版本內容，坊間有不同的傳聞，有資深傳媒人翟浩然看過足本，大爆被刪減的內容。未知，未知是否真的會在加長版重現？

 

 

　　《破‧地獄》經過最後刪剪，現時上映的版本為2小時6分鐘，一直有傳這套電影會推出加長版本，有指或會在賀歲檔期上映。日前，資深傳媒人翟浩然在自己的YouTube頻道《浩然正戲》，透露自己看過足本版，並公開當中部分被刪走劇情的內容。

 

 

　　演員岑珈其有份客串演出《破‧地獄》，亦有份參加開鏡拜神儀式，據翟浩然透露，當日岑珈其正為《金手指》宣傳，抽出一日拍攝《破‧地獄》。他在戲中飾演黃子華的同父異母弟弟，不過因為黃子華飾演的道生一角，討厭父親拋妻棄子後另結新歡，父子間不相往來多年，就算父親離世後，道生並沒有拜祭。直至做了禮儀師，對往事開始釋懷，主動聯絡同父異母的弟弟岑珈其一同去拜祭。

 

 

　　而這幕墳場拜祭戲亦影響部分劇情。在戲中許冠文飾演的文哥，性格保守、事事跟隨傳統，愛穿唐裝長衫、食合桃酥和飲大紅袍，不過他跟道生講到遺願時，笑言自己「發老姣」要穿三件頭西裝。翟浩然表示其實都有寓意，他說：「喺靈枕室內，道生為文哥著上三件頭西裝後，而且唔係準備大紅袍，反而係飲威士忌，以威士忌敬文哥，真相係因為刪剪咗嘅墳場戲，道生父親嘅遺照，就係著住三件頭西裝，用酒敬畀爸爸，相信係導演微妙嘅呼應，道生已經將文哥視作父親。」

 

 

　　最後，觀眾留意到周家怡有參與演出這部戲，而且在海報上佔有重要位置，但戲份卻十分少。她飾演道生的太太美玉，在戲中提到懷有身孕，不過道生似乎有隱憂，並不想有小孩子，而跟美玉出現爭執，但之後並沒有詳細交代事情。其實被刪剪的部分是美玉小產，道生回家時發現她一人落幕地坐在一角，告訴道生失去BB一事，二人傷心得相擁而哭，最後二人還去做法事招渡未出生嬰兒的一幕。

 

 

　　這些被刪去的情節，全因黃子華和許冠文表示不想電影感覺太傷感，所以導演考慮到二人提議，最終接納後刪除。外間推測就算出加長版，這幾幕戲都不會見到。詳情可參考：《浩然正戲》https://www.youtube.com/watch?v=uLWhswF4bnk

 

　　另外，《破･地獄》繼續有宣傳活動，為答謝觀眾支持，電影公司送出限量簽名紀念郵票，憑12月26日至1月1日之兩張香港或澳門《破･地獄》戲票／票尾／電子戲票，並以200字內寫上《破･地獄》觀後感，即有機會獲得《破·地獄》主創團隊限量簽名紀念郵票一套（名額有限）！
參加連結：https://forms.gle/dXgdYKyF1a7uT2pr7

 

 

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