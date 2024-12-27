新一代演唱會神器登場！vivo X200 Pro蔡司長焦鏡遠攝一流

vivo最新旗艦手機X200系列正式在港登場。整個X200系列分别有X200及X200 Pro兩個型號，當中X200 Pro有更強的攝力，繼續以蔡司攝影系統及長焦拍攝做賣點，更被稱為新一代演唱會神器，加上高效能及AI功能，是一部不容忽視的手機。

X200 Pro的設計沿於上代的X100 Pro，其6.78吋AMOLED熒幕熒幕用上全等深微四曲設計，提供2,800 x 1,260解像度，支援0.1-120Hz自適應動態刷新率及2160Hz PWM高頻調光等技術，並以鎧甲玻璃保護提高耐用性。機身支援IP68和IP69防水防塵，以及提供了鈦、黑及藍三色選擇，其中藍色機背加入了水紋雲階設計和微波紋理，看起來較吸引。

X200 Pro熒幕上方設有3,200萬前置鏡頭。

依舊支援屏幕指紋解鎖功能，是次用上3D超聲波來提高解鎖效率。

筆者試用的X200 Pro是藍色，機背加入了水紋雲階設計和微波紋理，看起來較吸引。

X200 Pro用上MediaTek Dimensity 9400處理器，內置16GB記憶體和512GB儲存，透過內存融合技術更可為系統提供額外16GB記憶體。在這個硬件規格之下，X200 Pro的安兔兔跑分獲得255萬多，擁有效能是無容置疑。此外，手機的6,000mAh用上第三代硅負極電池技術，令能量密度提升至838Wh/L，並支援90W有線快充及30W無線快充。

X200 Pro內置vivo自家的V3+影像晶片，鏡頭用上蔡司T*鍍膜，亦配備三個主鏡頭。

機頂設有紅外線埠，可用作無線遙控器使用。

採用USB Type-C介面充電，支援 90W有線快充及50W無線快充。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

X200 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

vivo繼續與蔡司合作開發影像系統，X200 Pro除了內置了vivo自家的V3+影像晶片外，鏡頭用上蔡司T*鍍膜，亦配備了蔡司2億APO超級長焦、5,000萬像素蔡司原色主攝及5,000萬像素超廣角鏡頭，能涵蓋15mm-135mm焦段。其中長焦頭用上1/1.14＂大底感光元件、支援CIPA 4.5級防震及螢用上FCD100石級玻璃鏡片，配合長焦舞台模式，在「山頂位」仍能拍攝舞台上表演者的演出。

X200 Pro提供0.6倍至10倍光學變焦功能，更支援最多100倍數碼變焦。

手機加入了不同的AI功能，例如AI相片修復、AI消除來協助後製。

X200 Pro亦提供了AI助手，可將記事或錄音生成文字摘要等用途。

透過內存融合技術更可為系統提供額外16GB記憶體。

X200 Pro用上MediaTek Dimensity 9400處理器，安兔兔跑分獲得255萬多，屬於一流表現。

即使用上230mm焦距拍攝，難得依然得到很清晰的影像。

主攝鏡頭的成像也是在頂級之列。

拍攝功能方面，X200 Pro的影片錄製功能亦全面升級，支援4K 120fps慢動作、全焦段10bit Log及 4K 逆光電影人像等多項強大功能。另一方面，手機加入了不同的AI功能，例如AI相片修復、AI消除來協助後製，亦提供了AI助手，可將記事或錄音生成文字摘要等用途。

總結

X200 Pro依舊是長攝之王，難得使用長焦距拍攝依然得到很清晰的影像，主攝鏡頭的成像也是在頂級之列，加上整體功能全面，是一部高品質的旗艦手機。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 9400 3.626GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42 / 5G NR n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主攝 + 2億像素蔡司APO超級長焦 + 5,000萬像素廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：162.36 x 75.95 x 8.2mm毫米

重量：223克

售價：$8,998

查詢：vivo 2301 0999