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29/12/2024

全球經濟：2025年六大懸念

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　2025年對於全球經濟，關鍵字是Recalibration（重新調校）。美國聯儲局主席鮑威爾最近使用這個詞來形容聯儲局政策走向，其實世界上許多經濟、政策和地緣政治，均面臨重新調校，脫離過往的軌跡，走向新的方向。

 

　　筆者認為，在2025年有六大懸念，它們的結果將主導世界經濟。

 

　　一、特朗普如何重塑全球貿易體系

 

　　美國主導建立戰後國際貿易體系，其基石是美國開放龐大的國內市場，以此推廣美式「普世價值」和市場規則。這個貿易體系，令一批批國家的經濟起飛，全球貿易出現繁榮，貧困現象大幅減少，世界級戰爭也消失了。然而全球化發展到今天，美國出現了產業空洞化，中產階層萎縮，貧富差距拉大，特朗普主義橫空出世，「美國優先」得到愈來愈多選民的支持。

 

　　特朗普將胡蘿蔔變成了大棒，通過增加關稅對交易夥伴極限施壓，令現行的國際貿易體系面臨崩潰的危險。特朗普已經揚言要施以關稅制裁的國家，加在一起已經超過美國進口的八成以上，究竟其中多少是選舉語言，有多少是談判籌碼，又有多少會成為現實，對2025年經濟、通脹走勢至關重要，並對未來的國際貿易秩序產生深刻的影響。

 

特朗普的關稅政策，將對國際貿易秩序產生巨大影響。(Shutterstock)

 

　　二、美國究竟財政寬鬆還是緊縮

 

　　共和黨在傳統上主張大市場小政府和財政平衡，但是特朗普主義已經偏離了這個理念。拜登政府在並非戰爭或蕭條的情況下，製造出接近7%的赤字率，算創下歷史巔峰。看來特朗普2.0政府會終止拜登式大灑金錢，但會進一步減稅。估計2025年依然有較大的財政赤字，不過比起拜登政府要財政審慎一些。

 

　　特朗普的政策框架存在著相互矛盾，例如裁減公務員、壓縮政府開支，這些對經濟構成通縮壓力。馬斯克和拉馬斯瓦米領導的DOGE行動，究竟可以推進多少，對個人消費構成何等衝擊，目前不得而知。美國財政狀況，會直接影響到聯儲局的貨幣政策，既可能令利率居高不下，也可以干擾聯儲局縮表計劃，無論哪一種情況，對資金成本都會帶來重大變數。

 

　　三、通脹反彈下央行如何行事

 

　　通貨膨脹在G7國家出現反彈，看來大勢已成。這輪物價回升比較溫和，卻直接衝擊央行的減息計劃。除了歐元區，各大經濟體的物價指數均未達到政策目標，但是可以視作通脹正常化路上的一次反覆。這個變化干擾了過程，卻沒有改變方向，如此便為各大央行根據自身狀況和需要採取不同的對策，打開了方便之門。疫情帶來的全球貨幣政策同步共振已經結束。

 

　　美國的就業和消費依然旺暢，新政府政策也存在著很大的不確定性，聯儲局暫停減息的機會很高，但是暫停多久卻是市場最大的懸念。歐洲經濟滿目瘡痍，經濟衰退近在眼前，所以歐洲央行可能放棄與聯儲局同步的做法，率先大幅降息。日本央行需要貨幣環境正常化，但對收入復甦信心不足，蝸步加息可能性較大。

 

　　四、美元匯率何去何從

 

　　在2024年，美元強勢從年頭維持到年尾，美股從年頭升到年尾。經濟學家預測的經濟衰退沒有出現，勞工市場韌性十足，這使得聯儲局也不得不修改之前的降息部署，靜待通脹重新回落，靜待特朗普政府入場、施策。市場對政策利率走勢一度發生誤判，導致10月後美債收益率曲線全線上揚，給美元打了強心針。

 

　　匯率是國家間貨幣的相對價格。預計美國經濟逐漸轉弱，但是比起其他主要經濟體，則仍屬相對較強。通脹預期與就業預期也相對較強，使得聯儲局的貨幣政策與歐、日、英央行相比會更保守。從利差角度看，美元起碼在2025年上半年仍維持強勢，而搖擺因素是股市表現，以及背後的國際資金流向。特朗普本人喜歡弱美元，而他的財經團隊則傾向於強美元，這為美元走勢添加了政策懸念。

 

　　五、極端政治環境帶來政壇怪異

 

　　2024年下半年，法國、日本和德國先後陷入政壇困局，在懸峙內閣架構下，政策無法得到貫徹，甚至連預算都難通過，下一個可能面臨類似局面的是加拿大。韓國不在G7之列，但常被邀參加G7會議，那裏的憲法危機也十分深刻。英國選出了工黨政府，在議會擁有巨大優勢，但是施紀賢的民意支持已經慘不忍睹。除了美國，G7國家中只剩下曾被標籤為極右的梅洛尼政府，還算得上穩定。

 

　　特朗普和共和黨在大選中一舉奪得了一宮兩院，奪得了施政的最大便利。新政府擺脫了制衡勢力，行事乖異的特朗普幾乎可以為所欲為，為美國政治乃至全球經貿秩序帶來另一種不確定性。無論美國還是其他西方國家的政壇，同時處在高度不確定狀態，這在現代歷史上實屬罕見，其背後是人心思變，但又苦無合適的人選。政治的重新調校已經開始，可是出路卻不明朗。

 

　　六、AI需要新方向新動力

 

　　2022年ChatGPT橫空出世，掀起了AI旋風，但現在熱潮開始消退。首先，大模型不賺錢，巨額的資金投入和可能產生的商業效應並不匹配。其次，AI應用端的萬能應用(Killer App)只聞樓梯聲，AI對普通人生活的改變到現在為止十分有限。再者，依靠現有數據進行學習、生成的模式遭遇瓶頸，畢竟數據有限，暫時也無法超越人類已經實現的成就。

 

　　AI世界正在重新調校，聚焦在推理和應用上。人類文明的進步，是建立在經驗之上的推理。AI要有大作為，必須在現有數據之上實現自身的reasoning（推理）。基於reasoning的模型已經全面展開，何時開花結果卻仍是懸念。如何將現有的AI技術更貼地地為人類生活、生產服務，並產生出可持續發展的現金流，乃是2025年最大的AI看點。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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