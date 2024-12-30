銀行按揭計劃，一個對賭遊戲

以前有拍片分享過利率如何影響整個金錢遊戲（見連結），不同利率時期的投資玩法可以很不一樣。我們身處在怎麼樣的利率環境，自然演化出怎麼樣的投資取態。先回顧一下過去的時光。

自2008年金融海嘯，一直去到2021年，全球持續了十幾年的超低息環境。重點是利率超低，加上維持一段長時間，傳統資產類型的投資回報被嚴重拖低，但增長類型的資產卻被泵大了，這與現金流折現法的公式有關，不妨重溫。

在超低息時期，除了投資增長類型股票，還衍生出一套玩法，就是以低息大比例槓桿投資債券。本來處於低息環境，債券息率回報不高，但由於槓桿借貸成本相對低，借入資金以高倍數投資債券，變得有利可圖。

以上都是金融海嘯後超低息環境的玩法，若回到80、90年代的超高息環境，玩法就完全不一樣。80年代能源危機，債息升到15厘，普通買張債券都有年回報20厘，可謂借錢給別人，做債主就會贏，問人借錢，做債仔或做生意融資就多數輸。如此高息環境，要融資搞創科，談何容易呢？做個傳統收租佬反而能輕鬆大賺。

進入新利率環境，銀行的按揭計劃亦要作出調整。(Shutterstock)

今日情況如何呢？我認為是介乎兩者之間，不是超高息也不是超低息，即所謂的「利率正常化」。何謂「正常」呢？3厘？5厘？7厘？我覺得沒有既定答案，要按當時環境一步步試出來，按通脹、經濟、資金流動等數據去調整。

超低息環境算已結束，過去一兩年利率已調升上來，當前利率走勢有三條路可走：

1. 加息周期已到盡頭，往後會掉頭回落。

2. 加息周期已到盡頭，但現利率水平會一直維持。

3. 加息將會持續

很多人問我怎樣看未來利率走勢，既然於不同利率環境下投資部署大不同，作為投資者似乎要先預測一個方向，再押注資金賺錢。然而，若你預期錯誤又如何？例如預測出第一條路，於是大手買入債券希望財息兼收，但原來實際情況是走第三條路，豈不蝕本坐艇？因此我總喜歡預備未來，以前亦有分享這概念（見連結）。既然三條路都有機會出現，何不檢視一下自己的投資，能否應付任何一條路徑出現的後果，甚至乎能否把風險轉移？

銀行怎樣預期與處理？近期樓宇按揭推出「定息」與「P按」兩個計劃，理論上，若客戶選擇定息計劃，未來利率變化風險相對較小，應該比P按計劃的利率較高才是。但銀行近期推出的定息計劃比P按的利率更低，證明銀行預期未來利率將會下調。不過，銀行不會承擔太多長期變數，這個預測性的計劃只維持一個年期（例如3年），年期一過，客戶需要轉回P按，期間更以「罰息」來鎖住客戶，即罰息期視乎所選擇的定息年期而定。

銀行要做生意，就要有一個睇法。睇法可以錯，未來亦有風險，要好好管理。以上例子，即使銀行預測方向錯誤，未來持續加息，選定息的客戶最多只能著數這3年期間的利息差價，有限數。然而，當銀行估中，減息令P按低於定息，客戶想輸打贏要地轉回P按，會被罰息阻攔。銀行處理風險的手法，對投資者又有何啟發呢？

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