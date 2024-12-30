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30/12/2024

美國的新三劍客

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　　休息一段日子後，筆者重爬格子，遵醫囑咐，不再長期伏案，故只在周一有文，而且是筆者口述，同事執筆，周二至周五則以圖論股。

 

　　以前日日有文，會長篇大論，今時文章或以point form列出，較簡短，我省工夫，你省眼力，以圖論股，要準備下，將在2025年1月才刊出。多謝垂注。

 

　　舊三劍客，是法國大作家大仲馬在1844年出版小說中的三位俠義人物，匡扶正義，拯救國家，可以主角達太安，提出：「人人為我，我為人人」的行事原則來代表。

 

　　新三劍客是美國下任總統特朗普所組成的鐵三角，他自己、馬斯克和斯科特．貝森特(Scott Bessent)。

 

 

　　特朗普內閣官員不少，但能使特朗普在美國史上留名的，應是這組新三劍客，他們的共同目的，是要削目前美國財赤的三分之一。

 

　　大家都知美國有36萬億美元的國債（圖一），並且以每日2億美元的速度增加，民主黨一向是大花筒，只顧花錢買民心（即買選票）和向既得利益者輸送利益（即回報支持民主黨的金主），對幾多萬億元的美國國債並不關心，因為他們向來認為美債是不用還的。

 

 

　　但特朗普和馬斯克是商人，商業常識告知他倆，公司（國家）長期負上還不起的債，必然倒閉。

 

　　要不再擴大美國債務，先要節流炒冗員（這是商家最常用手段），所以特朗普許馬斯克成立個另立於政府機構之外的政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)，被人戲稱「狗狗部」。不過這隻狗如能發威，可以咬掉三分一的美國政府職位，連五角大樓也會被咬，裁了三分一冗員，財赤有望降三分一。

 

　　新任財政部長斯科特．貝森特，曾是索羅斯頭馬，是知名對沖基金經理，是特朗普的競選籌款人和經濟顧問。未上任，已提出個「3:3:3」工作目標：

 

　　1. 到2028年將預算赤字削減到GDP的3%，

 

　　2. 通過放鬆管制和促增長政策，將GDP增長提高到3%，

 

　　3. 將美國石油產量每天額外提高300萬桶。

 

 

特朗普上任　先安內後攘外

 

　　不少人以為特朗普上任第一任務是要與中國開大片，怕是對美國這個新三劍客認識不深。筆者相信，特朗普上任的首要任務是磨刀霍霍向美國的官僚體制。

 

　　民主黨在上周剛通過了個提升國債上限法案，但只提升國債上限至2025年3月。此即，特朗普1月20日上任，就只有個把月去搞掂國債上限，免政府停擺。在上周之前，特朗普和馬斯克均要求拜登政府將美國國債上限無限量地提高兩年，目的是要為「窮佬」提供財務空間去翻身，但未能成功。故新任財長一上場，就要處理這個國債上限的金剛箍，沒太多時間去脅迫中國。

 

　　更何況斯科特．貝森特雖贊成特朗普關稅理論，但是支持更漸進的關稅，反之是稅制改革和放鬆監管的倡導者，這兩者是內政，不是外政。

 

　　近月，特朗普團隊有不少與華示好之舉，包括謂對華只先加10%關稅，與對加拿大和墨西哥加25%關稅相比，是無比優待。這不是特朗普狂人亂語，而是部署有條理無比。

 

對中國出手　或待3月後

 

　　中國出口美國多是民生物用，關稅加太多，而美國未能另闢供貨來源，只會如過去數年，使在美國出售的中國貨，因關稅上升而貨價升，增加美國國內通脹壓力。故加60%關稅之說應視為先祭起屠龍刀，但不會輕易斬下。至於對加拿大和墨西哥則狂加25%關稅，是因為加、墨兩國輸美最大宗貨品是石油，加了加、墨石油的關稅，不會使美國通脹大波動，因為財長不也是要增石油日產300萬桶嗎？

 

　　所以，如以為特朗普對中、加、墨的加關稅預告是亂點鴛鴦譜的話，是可能不識特朗普和新財長的盤算。

 

　　當然，特朗普要美國再偉大，就一定不可以讓中國做老大。要點收拾中國，可能要2025年3月後，特朗普解決了其國債上限的金剛箍後，才會大動手。

 

　　亦有人認為特朗普和馬斯克兩個自大狂人，不可久處。筆者不作此想，因為馬斯克肯做「狗狗隊」隊長，有其意圖，在其意圖未達前，不可能半途而廢，除非馬斯克被人暗殺了。

 

　　對中國可動乜嘢手，馬斯克又有乜意圖，下次談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
 

 

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