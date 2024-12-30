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30/12/2024

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美元VS人民幣 | 日圓易跌難升難改變？

#hot talk 1點鐘 #羅明立 #亨達集團 #人民幣 #黃金 #比特幣 #商品價格 #油價 #金價 #歐元 #外匯 #XAU #CNY #BTC
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嘉賓：亨達集團總經理　羅明立

 

　　美國候任總統特朗普將於1月20日上任，市場觀望他會否實現其當選後的鷹派言論，美元下年會否持續走強？綜合2024年的資產表現，比特幣(BTC)跑出，上升幅度逾一倍，其次為美股以及金價(XAU)，2025年各資產類別的配置比例將如何調動？市場擔心內地面臨關稅風險，人民幣(CNY)會有貶值壓力，惟有分析則指人民幣有可能逆風升值，明年做好機會有多大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Bhuck9LhAE0?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:07開始 — 節目開始

 

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