遊呀遊，食呀食，上周終於食到廈門市。上次來是2018年，今次再去，坐高鐵，一級車廂，極舒服，五小時到。

有句說話叫女大十八變，廈門呢？不見六年，整個城市面貌已有飛躍式進步——超級公路，跨海大橋，摩天大樓……硬件建設令人目眩，食肆方面，當然千千聲。

幾年冇見，廈門變美變現代之快，速度相當驚人

時間不多，食好嘢，第一要有地膽，第二要訂位。數日內食咗七餐，其中一間彈離勝出，可以推介，正是米芝蓮及大眾點評都認為冇得頂的「左稻」。

一間完美餐館，必須給客第一步踏入已有與別不同的感覺。左稻設計，非常有卡士，此外，由侍應服裝設計到服務態度，全部一絲不苟，絕對非常認真，有細緻安排。

左稻戶內戶外設計，皆具品味

服務員由外型到態度，皆見專業。

當然，靈魂就是菜式。味道之外，去到「米仔」級數，當然要計埋視覺及味覺享受，擺設方面，一定要吸引到客人有強烈打卡衝動，這點，左稻也做到了。

出品是米之蓮級的Presentation

此餐館用的，乃頂級五常稻花香米，果然與其他米種大有不同，入口便知龍與鳳。識食的老友爭相搶購，廿九人仔一公斤，轉眼被全部據為己有，我肥碌手慢，食白果。

值得一提，是晚放棄法國紅酒，改飲張X解百納特選級葡萄酒，水準極高，若果進行blind taste，你必會以為是法國高檔次出品。

當晚喝國產紅酒，質素令人驚喜

左稻

地址：福建省廈門市思明區環島東路1701號品尚中心A館3樓

電話：86-592-569-9778

晚餐試盡今日廈門頂級餐館出品，翌朝改一改感覺，走入尋常百姓家，草根居民買餸的最大街市——營平馬路市場。

營平馬路市場，人氣旺盛，食材琳瑯滿目，逛逛也興奮。

小弟極度喜歡行舊式街市，因這就是個人的最大樂園，尤其見到，百計新鮮海產在「呼喚」的畫面，尤其興奮。

廈門為臨海城市，生猛海產極度豐富，尤其大大隻即開的生蠔，海蝦及花蟹，最是令人垂涎，又頗大衝動即買即煮即嘆。另外，乾的海產也琳琅滿目，尤其魷魚，大得驚人，煲湯用肯定鮮味爆出。

乾濕海產滿佈街市，不知如何選擇。

小弟頗有興趣，但不能帶回港的，正是生劏潮汕牛及東山羊，目測其鮮嫩肉色，已肯定質素極之正斗，冇得試，真可惜。

有乜可買回港？有。地膽介紹，有檔魚蛋，全部手打，味鮮彈牙。講多無謂，立即掃五斤，煩都要，一於帶返港全家開餐用。

好味否？總之，如此質素，如此價錢，香港絕對冇。難得是入口便知是鮮魚打成，丁點化學邪妖味都冇。

營平馬路市場

地址：福建省廈門市施名區第8X市場