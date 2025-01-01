【etnet賞你】粉紅瑜伽Pink Yoga 2025參加名額！

2025年1月12日（星期日），由香港遺傳性乳癌家族資料庫舉辦之Pink Yoga，將於尖沙咀梳士巴利花園舉行。etnet今年好榮幸能夠繼續成為主辦方嘅媒體夥伴，而且送出今次Pink Yoga嘅參加名額！



今次 Pink Yoga 係星光大道歷史上首次舉辦嘅大型戶外瑜伽活動，集合超過二百位參加者透過瑜伽嘅力量支持遺傳性癌症患者及其家人。活動將會以一日嘅戶外瑜伽活動作為開幕，接着將會舉辦為期一星期嘅展覽同慈善義賣，以提高公眾對遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症嘅關注。



喺維多利亞港嘅天際線同繁忙都市背景下，參加者將會以瑜伽連結身心靈，放鬆之餘為遺傳性乳癌患者出一份力。 Pink Yoga 唔單止係一次瑜伽練習，更係一場充滿意義嘅活動，旨在提高公眾對遺傳性乳癌嘅關注，並為患者及其家屬提供實質支援。



Pink Yoga 將以一日嘅戶外瑜伽活動作為開幕，並邀請倪晨曦（ Elva Ni ）及林德信（ Alex Lam ）兩位特別嘉賓，同參加者一齊伸展身心，享受瑜伽帶嚟嘅力量同平靜。活動設有多場瑜伽環節，適合唔同水平嘅參加者！

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活動時間：2025年1月12日（星期日）11:00、15:00

活動地點：星光大道梳士巴利花園



活動亮點：

- 180度維港靚景下做瑜伽

- 報名即獲價值超過港幣1,200元紀念禮物包一份，内容涵蓋護膚、保養和各類家品等



參加方法：



1. 讚好及追蹤etnet 健康好人生 YouTube頻道



2. 讚好及追蹤《香港遺傳性乳癌家族資料庫》 Facebook專頁



3. 回答下方連結問題及填妥個人資料

http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=920



獎品：粉紅瑜伽Pink Yoga 2025參加名額乙個（名額共6個）



遊戲截止日期：2025年1月6日 (截至晚上11:59)



名額有限，先到先得！

*活動截止日期：2025年1月6日

*領獎詳情將會循電郵通知得獎者

*活動受條款及細則約束

1. 活動將於2025年1月1日起至2025年1月6日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將會取消其參加資格，而同一地址或IP最多只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最好的6位參加者，將會得到Pink Yoga參加名額一個。得獎者需留意，所選場次額滿時，大會須安排至另一時段。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。