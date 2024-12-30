1月1日免費搭麥當勞主題天星小輪！全港50個麥當勞叔叔長櫈新登場，打卡地點及玩遊戲抽獎詳情

為慶祝香港麥當勞於2025年踏入50週年，麥當勞公佈一連串慶祝活動，最開心莫過於1月1日可以免費搭麥當勞主題天星小輪，還有全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈新登場，大家打卡重拾童年回憶，更可以玩遊戲抽獎！

Read More

麥當勞2025立即推出一星期優惠 元旦全日歎 McGriddles 麥樂雞/2個香芋批$10

香港麥當勞宣佈將於1月1日請全港市民免費乘船，期間限定的麥當勞主題天星小輪來往中環及尖沙咀的航線，與大家重溫第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。

麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。大家可於小輪的麥當勞叔叔長櫈打卡，以及欣賞當年巨無霸橫渡維港舊相片。

全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈

另外，1月1日起於全港50個地點擺放麥當勞叔叔長櫈，包括海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。

除打卡自拍之餘，市民更可透過掃描長櫈旁的QR code參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，每張長櫈均代表不同印章，市民只需收集指定數量印章即有機會贏取豐富大獎。當中，最快得到50個印章的50名參加者更可嬴得365日免費食巨無霸套餐的終極大獎！

此外，人氣高企的楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將強勢加盟全日早餐行列，成為頭炮慶祝活動，1月2日起麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠，日日不同著數，陪大家邊食邊玩，延續Party Mood！