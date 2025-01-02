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02/01/2025

從乙巳年立春八字看香港前景（有片）

#易經看世界 #立春 #乙巳蛇年 #八字 #玄學 #香港運程
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

     

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    易經看世界

    本欄隔周四更新

　　踏入2025年，先恭祝讀者新年進步，萬事如意。今年1月29日，便是乙巳蛇年的年初一。今年是雙春年，有兩個立春，分別在2025年2月3日（乙巳蛇年正月初六）和2026年2月4日（乙巳蛇年臘月十七）。新一年開始通常會以立春八字預測前景，若遇及雙春，多以第一個立春來看。

 

　　乙巳蛇年的第一個立春，時間是晚上10時10分。本來立春時間以東經120度計算，而香港位置是東經114度，相差6度，每度4分鐘，即相差24分鐘，但無所謂，反正都是亥時。因此今年立春，年柱是乙巳，月柱是戊寅，日柱是癸卯，時柱是癸亥。

 

　　這個立春八字，年干為乙木，以木神為主體，月支寅、日支卯也是木，加上時支亥與日支卯是半個木局，月支寅與日支卯也是半個木局，整個八字是一片木。木旺可以生火，因而乙巳的巳火，有如納音說的「覆燈火」，屬火的行業，例如人工智能，會很興旺。

 

 人工智能行業在今年料會很吃香 (Shutterstock)

 

　　再看八字之中，共有三水（兩癸一亥）、三木（乙、寅、卯）、一火（巳）、一土（戊），但缺金，可以推想，今年金融行業將備受打擊。加上八字中的癸水和亥水無金，也無印星相助，故是無源之水。一般而言，水代表經濟，也位於北方，可以理解為內地經濟在今年自顧不暇，無力幫助香港。

 

　　全局屬水的印星全無，戊土財星也與兩個癸水相剋（土剋水）、坐寅化火，火亦生土，而寅月土力弱，財星亦弱，經濟難有起色。另外，立春八字對應的時區，北京、南京、上海、深圳、香港等地都適用，但具體情況，還要因應當地特點。以香港而論，立春八字最好配合香港回歸及特區政府成立的八字來看。

 

　　香港回歸在1997年7月1日子時，其八字是年柱丁丑、月柱丙午、日柱甲辰、時柱甲子。這組八字，丁丑是火土，丙午是兩個陽火，甲辰是木土，而甲子則是木水。無獨有偶，與今年立春八字一樣，又是無金。可以想象，2025年香港的金融行業，要萬分小心。

 

今年香港的金融行業或要過艱難日子 (Shutterstock)

 

　　所謂60年一個循環，要預知2025年的香港，不妨參考60年前，即1965年的香港是個甚麼樣子。雖然歷史不一定重複，但基本輪廓應是大同小異。再看1965年的香港，當年出現股災，主因是銀行過度放款及地產泡沫爆破。

 

　　1965年年初明德銀號破產後，廣東信託銀行也發生擠提，及後停業，打擊到公眾對華資銀行的信心，擠提潮繼而蔓延到多間華資銀行，其中規模最大的華資銀行恒生銀行也發生了擠提。

 

　　該年4月5日，恒生銀行再發生擠提，於一天之內被提走8000萬元，相當於總存款4.8億元的六分之一，數天內累計被提走2億元，面臨倒閉。滙豐銀行提出以7500萬元收購75%恒生銀行股份，雙方協商後才達成協議，恒生銀行以5100萬元向滙豐銀行出售51%股權，擠提潮才告平息。

 

　　總之，2025年屬金的行業肯定較差，如金融、銀行、證券、金屬建材、珠寶等。幸好看2025年的九宮飛星圖，幾顆吉星，如一白貪狼星、六白武曲星和八白左輔星，都在南方，那麼香港還不算是回天乏術。

 

 

 

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