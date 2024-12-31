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31/12/2024

誰才算成功醫生？

#退休 #快樂退休 #義工 #生存價值 #人生意義 #梁馮令儀 #醫生 #行醫 #退休錦囊
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　退休後，一個唔覺意做咗「退休專家」，不停被邀出席分享會，其中最多男性問：「碌Sir，退休後無所事事，十分無聊，但又財務自由，唔想再打工，活著仲有乜意義呢？」

 

　　我答：「對。人生在世，最無趣是唔知生活仲有乜意義，及再有乜生存價值。這難題，無人有義務替你拆解，必須自己親手拆。點拆？簡單，只要你能做到每天皆有人期待你出現，人生就變得非常有意義了。」

 

你的存在意義，不在擁有多少，而在每日有沒有人期待你的出現。能給予寂寞的人心靈慰藉，你就很成功了。

 

　　點做才會有人期待你出現？最市儈當然是派錢派禮物，可惜這些只是物質的，唔派即一哄而散。若你能夠替人帶來心靈的快慰，咁就唔同嘞。

 

　　究竟有乜方法畀到人快樂？最簡單，你去做探訪義工！可以探監探老人院甚或探病。三類機構內的「不幸者」，皆極少人（包括親人）會願意探望，若你能每日按時出現，簡簡單單問候一下，已能帶來安慰與溫暖。

 

我的存在意義，在不停組織快樂活動，令參加者享受一個又一個的愉快旅程。

 

　　我呢，有另一個方法，是不停組織快樂活動，包括旅行、音樂會、分享會、美食會⋯⋯一大班退休Young Olds無拘無束，無利益衝突，無階級比較，只要道德觀及價值觀相若，為人正派，就可跟我齊齊享受多姿多彩的快樂活動，這正是小弟的一種存在價值。

 

　　不同人可以有不同具意義的人生，但必須坐言起行積極地去做。

 

梁馮令儀醫生栽培出百計醫生，除醫術之外，還傳遞使命感及價值觀。

 

　　講到有意義的模範人辦，上周本欄提及一對醫學界人人佩服的教父及教母級人馬，正是梁智鴻醫生及其美麗的太太梁馮令儀醫生。兩位數十年來不但救過無數病患者，更勁的，是訓練出千計醫生。「金刀梁」雖85歲，至今仍孜孜不倦，天天巡房施手術外，公共服務也來者不拒，日日燃燒自己照亮別人，或許這正是長青不老的秘訣。

 

一個富豪醫生，無論擁有多少部名車，對社會的意義，都不及拯救到一名病人。

 

　　梁太又如何？仍不停以身作則影響年輕醫生，循循善誘不停教誨。最重要有兩個價值觀：（一）你的最大成功不在炫耀財富，而在令病人康復！不少醫生畢業後，可能醫術高明，很快就離開公立醫院掛牌變「星球」或「月球」醫生。在金錢迷惑下，漸漸忘掉初心，只以搵大錢為行醫最高目標。成為富豪後，更染上炫耀心態，不停換歐洲名貴跑車，出入米芝蓮五星餐廳，盡灌高檔法國紅酒⋯⋯此時，若「有幸」遇上梁太，必會語重心長再提醒：「作為醫生，你的成功不在搵到幾多財富，而在能令幾多病人康復，重過幸福生活。你的炫耀，根本與病人的福祉無關，切勿搞錯作為醫生的使命與方向。」

 

醫生施手術有如打麻雀，愈多施/打，技術必定愈精，將懶惰對手彈離。

 

　　（二）栽培年輕醫生時，梁太又有一創新理論，就是「打麻雀論」。如今年輕一代，非常講究個人權利，多不肯幹超時或無償工作。若遇上梁太，佢又會「醒」呢類年輕醫生兩招：「拳不離手，做醫生，愈操練得多，醫術必比別人優勝。一如打麻雀，日日打不停打的，必定勁過『四點半洗手，五點正衝出門口』的慌死蝕底一族。作為醫生，愈睇得多奇難雜症，醫術自然更高明，故此，若肯放工後見有需要即主動留低幫手，視作操練，日子有功，必跑贏對手！」

 

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