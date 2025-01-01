  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
女子愛財
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

01/01/2025

2025學懂如何溝通

#理財 #女子愛財 #愛情 #婚姻 #溝通
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　今日是2025年第一次和大家見面，在此恭祝各位姊妹新的一年事事稱心，愛情、事業、家庭都得意，最大的back up當然是自己和家人都身體健康。

 

　　上日我轉載了幾篇我在社交媒體看到關於愛情與婚姻的短文，十分精彩。我有姊妹叫我encore，那就趁2025年伊始，再分享一些吧！

 

　　其中我最喜歡的一篇是關於溝通的短文，其實，世間一切誤會或悲劇，都可能源於欠缺溝通。溝通絕對是一門學問，兩個人有對話，不等於有溝通，可能只是各說各話。真正的溝通，應該是在心平氣和、情緒平靜的情況下進行。姊妹們，就讓我們在2025年重新學習怎樣溝通，互勉之！

 

溝通是一門學問，真正的溝通應在心平氣和、情緒平靜下進行。(Shutterstock)

 

　　治得了你脾氣的，是你愛的人；受得了你脾氣的，是愛你的人。

 

　　獅子和老虎之間，爆發了一場激烈的衝突，到最後，兩敗俱傷。獅子快要斷氣時，對老虎說：「如果不是你非要搶我的地盤，我們也不會弄成現在這樣。」老虎吃驚地說：「我從未想過要搶你的地盤，我一直以為是你要侵略我。」

 

　　溝通，很重要！然而，在憤怒的情緒驅使下，怎麼能真誠地溝通？一般人的溝通，70%是情緒，30%是對話內容。情緒不對，對話內容就會被扭曲。彼此沒有平靜的心，說得再多也只是各說各話。要溝通，就要誠心實意、平和的情緒，以及誠懇的語氣。要學會有效溝通，要先學會覺知情緒，控制脾氣。千萬不要把最壞的情緒給你想溝通的人！

 

　　有人說，婚姻有兩種模樣，一種是餘生，一種是搭夥。確實啊，只有和愛你且你愛的人走到一起，才是生活。因為婚姻，不僅需要過日子，還需要有精神上的共鳴。假如兩個走在一起，只是為了湊合，生活中沒有節日、沒有驚喜、沒有感動、沒有關愛、沒有呵護、沒有浪漫、沒有交流，那這種日子只能叫做——搭夥。而懂你、知你、愛你、疼你、保護你，願意聆聽你的苦悶，給你足夠的安全感，讓你笑的人，才配得上你的——餘生。其實人這一輩子，最重要的事，就是選對身邊的人！閒時與你立黃昏，灶前笑問粥可溫。男人最好的聘禮，是一生的遷就；女人最好的嫁妝，是一世的理解。願你餘生遇良人，知你冷暖，懂你悲歡。靈魂的相知相惜，遠比肉體剎那的歡愉重要。愛自己！

 

　　一個男人最驕傲，不是一輩子能夠擁有多少女人，而是有一個女人可以讓他擁有一輩子。一個女人最驕傲，不是一輩子能夠迷倒多少男人，而是有一個男人可以為她放棄所有女人。

 

　　好的女人給你自由，因為信任你；好的男人自動報備，因為給妳安全感。好的愛情，不用過度保護，也不用刻意規定，因為愛，所以彼此都懂分寸。

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票

我要回應
更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #女子愛財 #愛情 #婚姻 #溝通
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」

31/12/2024 12:58

大國博弈

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美...

30/12/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk