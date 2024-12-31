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31/12/2024

2025年啟德體育園大搞演唱會︰有利人財兩旺嗎？機場=風水學的氣口，點影響香港發展？郵輪碼頭風水欠佳有咩方法拆解？點睇啟德住宅區風水？

#風水 #啟德體育園 #九運 #風水玄學 #玄學 #演唱會 #啟德 #蔣匡文 #郵輪碼頭
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。啟德體育園是近期熱門話題，啟德零售館剛新開幕，啟德體藝館亦完成大型匯演，明年更有英國樂隊 Coldplay及周杰倫演唱會於可容納五萬人的主場館舉行演唱會，啟德體育園會有利香港發展，可以人財兩旺嗎？蔣博士再跟大家從歷史角度看啟德，原來機場=風水學的氣口，舊機場搬至赤鱲角的確影響香港。另外，常聽說郵輪碼頭風水不好，真的嗎？有咩方法可拆解？啟德住宅區風水又點睇？即聽蔣匡文博士解說！

 

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