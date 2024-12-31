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31/12/2024

網上投資騙案｜假冒投資專家！警方上周接85宗投訴 涉及金額超過$4,500萬！2成受害者為60歲以上銀髮族

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Text: Katty Wu

　　最近有無常常在WhatsApp或Telegram被人無故加入一些「投資群組」？原來投資騙案一直穩佔網上騙案頭3位！警方上周錄得85宗網上投資騙案，涉及金額超過$4,500萬！受害人年紀最輕為21歲，而年紀最大為73歲，他分別於不同社交媒體平台收到白撞訊息，再被誘騙於虛假網站投資虛擬貨幣及股票以賺取利潤。兩人將本金存入騙徒提供的本地銀行戶口後，騙徒當然即時消失得無影無蹤！

 

　　另外值得關注是於上周的網上投資騙案之中，受害人超過3成為50歲以上人士，而年齡60歲以上的銀髮族亦佔2成！雖然退休後都會想找方法賺錢，但如誤信有內網貼士而墮騙局，賠上一生積蓄，非常不值得！所以如果見到白撞的投資群組，即刻按「拒絕」鍵及盡快離開該群組。

 

 

防騙建議

 

　　1. 提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介投資項目。如有懷疑，可利用搜尋器搜尋對方社交帳戶的照片、查看對方帳戶的朋友圈是否有異常或要求與對方視像通話。

 

　　2. 不要隨便簽署任何投資授權書。

 

　　3. 提防回報高得不切實際的投資計劃。

 

　　4. 切勿下載不明來歷的應用程式。

 

　　5. 切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」。

 

　　6. 切勿將本金轉帳至個人名義的戶口，如透過加密貨幣轉帳更應審慎。

 

　　7. 在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

 

　　如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢！

 

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