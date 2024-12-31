2025年職場穿搭｜New Year’s Resolutions! 想好你的新年新希望了嗎？

每逢年尾我都會為新一年設下數個目標，7年前我加入了包括購物及時尚方面的決心，回望自己一年比一年進步都是由目標設定而起，它徹底地改變了我「購物成癮、人有我有」的習慣！本篇分享有效彰顯個性可以提升風格的 2025 Resolutions！

1）從新認識自己

隨著年紀漸長甚至工作生活習慣改變，新一年是最佳時機重新檢視您的服飾是否仍然適合當下的您，重點關注點可分為三方面：

個人色彩 - 自我判斷哪些顏色能讓您看起來較有神彩、瑕疵感減少？是深色還是淺色？是鮮豔還是素淨？我必須強調「請不要受到個人色彩結果的限制」，精明的人會懂得用它作為參考並繼續探索更廣泛的色調，而不是被某類色彩牽著走！

衣著風格 - 探索適合年紀工作及習慣的衣著風格，乎合自身年齡不用刻意穿著年輕，乎合職位崗位及環境需要，讓您能夠表達自己的個性造出更實用的衣櫥。

臉型、體型和比例 - 選擇髮型和配件時請考慮自己臉型，可以增強您的整體外觀並幫助您感覺更加協調。了解哪些款式更適合自己的身材及比例可以引導您選擇合適的長度和版型和能夠凸顯您最佳特徵的衣服。

2）Buy Smart

品質勝於數量 - 投資於高品質、永恆經典的單品，長遠來說當每一件衣服被充份利用是省時又省錢的精明購物。例如一件做工精細的絨褸可以成為多年的必備單品，它是經得起潮流考驗的經典款式。

有意識購物 - 考慮「Cost Per Wear 每次穿著成本」是一個很好的習慣，在購買之前問問自己是否會多次穿著？將商品的價格除以您預計穿著的次數。假設一件價值HKD1,000的經典小黑裙，您預計它可以穿 20 次，它的CPW每次穿著成本是HKD50！而一件價值HKD300的網購連身裙，您預計它可以穿 5次，它的CPW每次穿著成本是HKD60！

選擇能為您的衣櫃增加真正價值的單品，能養成有意識購物習慣減少浪費！

3）走出舒適區

不要迴避嘗試新事物，混搭出乎意料的單品或混合圖案。在手機建立相簿包含讓您有共鳴能夠激發您靈感的服裝、顏色圖案⋯等。例如您喜歡復古風格，可以多追縱復古穿搭達人、收集復古系照片，多捕捉這方面的精髓可以讓您隨時參考提昇個人美感。

4）打造招牌造型

適合需要利用個人品牌，以個人形象留下印象的行業，無論是您最喜歡的顏色圖案、特定的布料或是標誌性的髮型，融入您獨特的元素可以創造一個令人難忘且有凝聚力的個人品牌。

2025年期待看到有能力在穿搭上作出自我表達的您，預祝新年快樂！