荃灣x沙頭角#ddHK設計七大藝術裝置︰充氣噴泉、竹藝裝置，日系漂浮打卡景點

無論你打算放假市區公園輕鬆行吓，或遠走郊外呼吸新鮮空氣兼打卡，新一屆#ddHK設計#香港地活動都好啱你，帶你探索荃灣和沙頭角兩個社區的法定古蹟及郊野公園，同時欣賞七組來自海外、內地及本地的創作單位作品，來一次社區小旅行及享受自然風光的打卡遊。

今年#ddHK以「遊合創意X 探索無限」為主題，於2024年12月12日至2025年2月14日舉辦全新活動，引領來自世界各地的遊人，於兩個多元、獨特而且引人入勝的社區——荃灣和沙頭角展開深度之旅。活動亦會為兩個社區注入創意元素，以突顯其獨有魅力。

七組「期間限定」聯乘兩區特色的創意裝置

1 《荃朋有你》動畫藝術家 Coolman Coffeedan （美國）

Coolman Coffeedan 的全新作品《荃朋有你》打卡色彩繽紛，演繹關於荃灣的故事，作品於鄰近荃灣港鐵站的西樓角花園，非常方便。

2《幸福丘比特遊園》互動裝置藝術及科技工作室 ENESS （澳洲）

另一個好受歡迎的互動藝術裝置，是位於荃灣公園，由ENESS 創作的全球首個充氣噴泉《幸福丘比特遊園》。明亮的圖案在互動式水流與豐富的聲效中流轉，每當有人駐足欣賞時，小愛神和錦鯉會出其不意地噴水向途人「打招呼」。

3《風的流動》花藝裝置藝術家 紀馥君（內地）

受到風與水的優雅流動，以及蝴蝶翩翩姿態所觸動，藝術家透過傳統竹藝結合現代風格，為城門郊野公園添上一抹《風的流動》。流暢的線條和動態，和諧地融入自然景致之中，體現傳統工藝如何與大自然共存。

4《祈願新織夢》繩結設計師 蕭俞 （香港）

荃灣法定古蹟三棟屋博物館二百多年歷史的客家圍村外牆披上新衣裳！設計師結合傳統祈願的文化習俗與當代吉祥主題，運用客家花帶的縱橫交錯編織方法創作《祈願新織夢》，重新詮釋客家文化及非物質文化遺產的魅力。

5《交織地平線》多元藝術家 岩村遠 （日本）

沙頭角大家都會覺得好遙遠，而且好似有冇太多打卡位，不過當你見到《交織地平線》創意漂浮裝置，於沙頭角碼頭對開的海灣浮游會完全改觀。藝術家以山水作背景，與自然風光融合一體。藝術家運用沙頭角不同天然元素，勾劃其附近的山水及地質特色，帶出自然色彩，探究海洋、山巒、地質、島嶼以至日月之間的連結。

6《魚躍共舞》當代藝術家 杜煥 （香港）

藝術家糅合精煉的紮作方法與現代設計的結構，將沙頭角廣場轉化為魚兒的舞台，牠們在波浪中起舞，優美互動栩栩如生，展現大自然與人和諧共存的期許，亦體現沙頭角漁民與海千絲萬縷的相依關係。

7《沙角號列車》藝術家及插畫師 何博欣 （香港）

藝術家透過充滿活力和色彩的插畫，把沙頭角居民居民的日常生活故事呈現在火車上，展示該區獨特的歷史文化和社區面貌，加上車廂內的多媒體沉浸式體驗，打卡有特色。《沙角號列車》現座落於沙頭角海濱休憩處。

#ddHK 設計#香港地為不同興趣的遊人提供多元化的深度遊路線主題導賞團，大家可瀏覽網站報名，另外亦可參考印刷版和網上電子版「探索地圖」，了解荃灣及沙頭角的七組創意裝置。今年活動特設限量紀念品換領行動，遊人只需要到訪#ddHK創意裝置，並於荃灣或沙頭角地區消費，便可參與。

荃灣藝文隱世景點行

日期︰2025年2月9日

沙頭角海邊周末市集

日期︰2025年1 月18日及19日

#ddHK 設計#香港地 ── 遊合創意 X 探索無限」

日期：即日至 2025年2月14 日

網站：https://designdistrict.hk/tc