8大賞紅葉好去處︰大棠楓香林、流水響落羽杉天空之鏡、濕地公園及康文署公園 賞紅葉熱點＋交通詳情

又到賞紅葉的季節！前幾日漁農自然護理署公布的紅葉指數已轉為紅色，記得把握機會到大棠楓香林欣賞紅葉之美。其實，香港賞紅葉的地方又點止一個地方，還有流水響落羽杉的天空之鏡、香港濕地公園及康文署公園。即睇本地8大紅打卡好去處及交通方法！

（圖片來源︰unsplash）

紅葉熱點1︱大棠楓香林





大欖郊野公園楓香林已成一眾香港人熱門的賞紅葉熱點，一來紅葉夠集中，而且路面平坦，長者及小朋友前往賞紅葉相對輕鬆，又有公共交通配套，還有生態導賞員會在楓香林為大家提供定點解說。溫馨提示，大家使用林道時，請注意車輛或單車。享受自然風光時，請勿踩踏或採摘植物。前往楓香林的山徑不設垃圾桶，請「自己垃圾，自己帶走」，保持郊野公園清潔。請惜物減廢，使用可重用水樽、餐具和毛巾。

（圖片來源︰漁農自然護理署fb）

郊野公園自然導賞

生態導賞員會在大欖郊野公園楓香林為大家提供定點解說服務，如果遇到生態導賞員，大家不妨放慢腳步細聽他們的解說。

定點導賞位置：由大棠山路往千島湖觀景台的路口

日期︰2024年12月至2025年1月每天

時間︰上午10:30至下午4:30

（圖片來源︰漁農自然護理署fb）

交通資訊︰於港鐵朗屏站／元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。

道路封閉︰大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段將於2024年12月7日（星期六）至2025年1月12日（星期日）逢星期六、日及公眾假期每日上午七時至晚上七時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

特別交通安排︰港鐵巴士於2024年12月7日至2025年1月12日期間，逢星期六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。（港鐵熱線：2881 8888）

（圖片來源︰漁農自然護理署fb）

（圖片來源︰漁農自然護理署fb）

大欖郊野公園楓香林紅葉情報(2024-2025)

紅葉熱點2︱流水響落羽杉 天空之鏡

除了大欖郊野公園楓香林賞紅葉，位於新界東北八仙嶺郊野公園的流水響水塘亦是打卡熱點，水塘種植一排落羽杉和水松，每逢冬季天氣夠凍，落羽杉樹葉會變成紅色。遇上天朗氣清的日子，樹林倒影映照於平靜水面，令流水響有「天空之鏡」的美譽，每年都吸引唔少人慕名而來打卡。溫馨提示，大家欣賞靚景同時記得要愛護樹木，不要折斷、搖晃和攀爬樹木，愛護環境。

郊野公園自然導賞

生態導賞員會在八仙嶺郊野公園流水響為大家提供定點解說落羽杉，如果遇到生態導賞員，大家不妨放慢腳步細聽他們的解說。

日期︰2024年12月21日至2025年2月9日每天

時間︰上午8:30-下午4:30

定點導賞位置：流水響郊遊徑牌樓前空地

定點導賞位置：流水橋外涼亭 (星期六日及公眾假期適用)

定點導賞位置：落羽松樹下位置

前往方法

紅葉熱點 3︱香港濕地公園

近日，天水圍香港濕地公園成為不少攝影發燒友的打卡熱點，大家可於濕地保護區演替之路的木棧道上欣賞一片落羽松金黃及橙紅等不同層次之美。

（圖片來源︰濕地公園fb）

香港濕地公園

地點︰天水圍濕地公園路

開放日期及時間︰星期一、星期三至星期日、公眾假期 上午10時至下午5時 (售票時間：上午9時30分至下午4時正)、星期二休息（公眾假期除外）

門票︰標準票$30、優惠票$15

https://www.wetlandpark.gov.hk

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