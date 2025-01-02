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02/01/2025

價跌量升，樓市反彈先兆

#本港樓市 #買樓 #置業 #樓價 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　很多人睇樓市，都是以非常複雜的角度去睇，其實，可以很簡單，就是睇成交量，如果成交量低，就算樓價上升，都只是乾升，是一個不利訊號。雖然有人話成交量低是因為業主唔捨得賣，其實，亦可以解讀為買家畀唔到價，所以成交量下跌。倘若業主將價錢調低，成交量就會上升，如果業主唔減價，成交量只會愈來愈少，最終樓價都會下跌。所以，價升量跌就是樓價下跌先兆。

 

　　去年樓市只是下跌了7%，可以說是執番身彩，如果不是政府在年中將辣招全撤，相信樓市最少跌多7%。而且唔減辣，成交量一定會比去年減少，變成價跌量跌，是樓市最壞的訊號，代表樓價會繼續下跌，一個很難改變的事實，預測明年樓市走勢變成很容易的事。

 

買家增加，對樓市屬於利好。(Shutterstock)

 

　　去年樓宇成交量大幅增長25%，雖然最大因素是業主願意減價賣樓，但無論如何，成交量大增，即使樓價下跌，都是一個利好先兆，代表到達某一個水位，有不少買家入市。既然有咁多人買樓，如果不是有迫切性，業主亦毋須減價賣樓，樓價好大機會止跌回升。如果利息繼續下調，樓價上升的幅度會更為明顯，同時刺激打算買樓人士的入市意欲，成交量增加，做成價升量升，令到樓市走出低迷困境，大家拭目以待。

 

　　有人會質疑，是否有咁多人買樓。其實，自從政府開放優才、專才、投資移民來港之後，同時有不少學生來港讀書，做成租務市場熾熱，雖然樓價下跌，但租金仍然可以連續上升兩年。那些現在暫時租樓住的國內人士，當中有不少是有實力的潛在買家，只要他們更熟悉香港，就會改租為買，買家增加，樓市就算唔升都可以保持平穩，但我認為明年樓市有很大機會量升價升。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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