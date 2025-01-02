今天(2日)是2025年第一個交易天，本欄逢周二至周五，主要是以圖論股。

牛市是在沉悶中育出，過去數月，大市悶到抽筋。不少人看不到去年9月24日的燒煙花後，便覺不樂，但如認識「悶」，是「樂」之源後，應對後市樂觀。

事實上，日均成交已在1600億元上，亦見突破了不少上阻力。後市如有大成交，上企20993/21682阻力，便可挑戰更高位，以月綫圖計，這個突破可以在2025年首季出現（圖一、圖二）。

雷軍講：在風口上，豬也可飛天。

中芯小米2025年飛天

2025年可能是中國AI應用之年，要留意，美國AI發展不俗，但中國在AI應用上，可能更不俗。不說別的，在去年珠海航展上出現的機械狗，更是驚艷。

AI應用普及，新能源汽車產出多，在在都要N量芯片，不必是7納米、3納米，成熟製成芯片已足夠。中芯國際(00981)產芯片，小米集團(01810)用芯片，都可以是2025年，中國AI應用之年風口上的豬，可以飛天（圖三、圖四）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）