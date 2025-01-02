溫傑星期四｜2025年首播｜解讀內地二次互換便利操作

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

內地12月官方製造業採購經理指數遜預期，但連續3個月處於50以上水平，反映宏觀政策成效成效陸續顯現，但進程緩慢？另外人民銀行近期開展第二次「證券、基金、保險公司互換便利（下稱「互換便利」）」操作，金額約500億元，互換期限為一年，對股市有何影響？2025年有哪些板塊可留意？

影片網址：https://www.youtube.com/live/vPiU1BV1_kI?feature=shared

►把時間軸拉到02:35開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8