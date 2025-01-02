下調股票最低上落價位如何影響你我他？

港交所於12月中宣佈，落實下調香港證券市場股票最低上落價位。此措施的推出，反映港交所致力透過市場結構的升措施，以降低整體交易成本及提升流動性。那麼，這個下調股票最低上落價位的措施是指什麼？如何實施？另外怎樣影響到每一位投資者？



首先，我們先來看措施的含義。現時港交所對於每一隻股票，因應其股價處於不同的範圍，而設置了固定的最低上落價位（也即是指買賣盤中排在最高位置的最佳買盤價與最佳沽盤價兩者之間的差價）。具體而言，現時港交所對股價處於0.01港元至9995.00港元範圍的股票，一共設置了11個檔次的最低上落價位，最低為0.001港元，最高為5.000港元。而本次調整的範圍，並非針對所有11個價格檔次的最低上落價位，而是針對處於0.50港元至50.00港元這個範圍股價作出調整。再具體一些，現時股價處於0.50港元至10.00港元的股份，最低上落價位將由原先的0.01港元，調整為0.005港元；現時股價處於10.00港元至20.00港元的股份，最低上落價位將由原先的0.02港元，調整為0.01港元；現時股價處於20.00港元至50.00港元的股份，最低上落價位將由原先的0.05港元，調整為0.02港元。三個檔次相關的下調幅度介乎50%至60%。



其次，我們再看如何實施。港交所公佈，相關下調措施將分兩個階段實施。其中第一階段（針對10.00至20.00港元，以及20.00港元至50.00港元）將於2025年年中實施；在檢討第一階段的實施情況後，第二階段（針對0.50至10.00港元）預計於2026年年中落實。



那麼，這個措施將會對每一位投資者產生怎樣的影響？筆者認為，這個影響集中反映在兩個層面。



第一，處於調整範圍股份，未來投資者若然參與買賣，買賣的價差成本將會收窄，這個影響是最為直接的。舉個例子，如果投資者現時要買入一隻10.00港元的股份，現時的最高買盤及最低買盤分別為10.00及10.02港元，投資者若然要直接在市場要貨，需要以10.02的成本買入。而新措施後，還是10.00港元的股份，最高買盤及最低買盤分別為10.00及10.01港元，投資者若然要直接在市場要貨，需要以10.01的成本買入。這個差價可以為投資者省卻了將近千分之一的成本。至於賣出的情況，亦相類似。



第二，針對本次措施，港交所亦會將股份交收費用結構亦將調整。現時投資者買賣股份，需根據每宗交易總值的0.002%收取交收費用，買賣每邊最低及最高收費分別為2港元及100港元。如果買家及賣家由同一名交易所參與者處理，則收取比例為0.001%，買賣每邊最低及最高收費分別為1港元及50港元。而新措施生效後，港交所將取消現行的最低及最高股份交收收費限額，並調整收費率，這個具體詳情將於未來適時公布。如果按照現規則，投資買賣10萬港元金額以下的股份，均收取2港元交收費用；買賣500萬港元金額以上的股份，均收取100港元交收費用；而處於10萬至500萬港元金額的，則按0.002%比例收取。這個情況導致不管兩位投資者，不論其中一位買入金額多小，而另一位買入金額多大，他們交收費用的差別均不會超過100港元。而新措施生效後，將使得收費結構更為公平。至於對每個投資者的具體影響，究竟是「賺」了還是「虧」了，則需要視乎最後的收取比例來比較。