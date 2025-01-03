2024電影票房十大|本地全年總票房13.4億業界評不理想 《破‧地獄》成全年總冠軍1.5億 最低《我談的那場戀愛》近二千萬

近年香港電影發威，不時有好戲推出。2024年不少有口碑的電影如《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》、《飯戲攻心2》吸引眾多觀眾入場，票房理想，電影公司收益不少，但香港票房有限公司剛公布了去年的票房紀錄，全年總票房約有13.4億元（香港地區），相比前年約14.3億反跌6.24%。因巿道不景氣，有9間戲院相繼結業，數字反映電影業情況令人擔憂。

香港票房有限公司綜合 2024 年全年港澳兩地電影市道整體情況，根據電影票房總收入顯 示，2024 年中西票房全年總收入為$1,421,463,368（香港地區$1,343,598,030），但跟2023年票房總收入$1,510,664,143（香港地區$1,432,996,395）相比，已下跌了 5.9% （香港地區下跌 了 6.2%）。

2024年香港票房出現近 13 年新低，票房收入倒退至 2011 年，去年電影業票房收入並不理想。 同時亦反映到本地人口味，香港電影的票房收入是自 2004 年起首次高過荷里活電影， 其中《破‧地獄》成為全年總冠軍票房，更是歷年香港電影最高票房。

截至12 月 31日票房，《破‧地獄》有$153,020,919，單在香港地區有$142,263,603，而且電影仍在上映，有傳農曆年將打破禁忌繼續播映，兼有加長版推出，相信成績再會創新高。比《破‧地獄》較早上映的《九龍城寨之圍城》排第二，收$112,907,437（香港地區$108,448,257），第三位才是荷里活動畫電影《玩轉腦朋友 2》，有$88,832,605（香港地區$84,526,606）。

巿場觀望不感樂觀，2024年不少好戲上映，分別有《飯戲攻心2》、《盜月者》和《臨時劫案》，三套電影的票房也不錯，《飯戲攻心2》贏口碑，雖然黃子華並沒有再次參與演出，但仍然有$39,586,496；至於由MIRROR 部分成員姜濤、盧瀚霆和呂爵安等人演出的《盜月者》，也有K$27,967,216，比總成員合演的《12怪盜》票房更高。但出現奇怪現象，以往票房理想，電影公司才會舉辧謝票活動，但反而現在要用藝人去謝票谷票房。

港產片的票房，憑《破‧地獄》拉高票房，但總觀電影巿道仍出現令人擔心情況，仍然未能幫助戲院營運，2024年有9間戲院結業，業界處於寒冬期，情況令人關注。

最高票房的十部香港電影：

1.《破‧地獄》（上映中）

港澳兩地累積票房：HK$153,020,919

香港地區累積票房 ：HK$142,263,603

2.《九龍城寨之圍城》

港澳兩地累積票房：HK$112,907,437

香港地區累積票房 ： HK$108,448,257

3.《焚城》（上映中）

港澳兩地累積票房：HK$42,613,155

香港地區累積票房 ： HK$41,050,625

4.《飯戲攻心2》

港澳兩地累積票房：HK$39,586,496

香港地區累積票房 ： HK$37,359,450

5.《盜月者》

港澳兩地累積票房：HK$27,967,216

香港地區累積票房 ：HK$27,547,277 12

6.《12怪盜》

港澳兩地累積票房：HK$22,540,610

香港地區累積票房 ：HK$22,311,405

7.《臨時劫案》

港澳兩地累積票房：HK$22,127,621

香港地區累積票房 ：HK$21,224,185

8.《談判專家》

港澳兩地累積票房：HK$21,597,547

香港地區累積票房 ：HK$20,436,554

9.《爸爸》（上映中）

港澳兩地累積票房：HK$20,204,601

香港地區累積票房 ： HK$19,571,592

10.《我談的那場戀愛》

港澳兩地累積票房：HK$18,920,302

香港地區累積票房 ：HK$18,058,407

最高票房的十部非香港電影：

1.《玩轉腦朋友 2》

港澳兩地累積票房： HK$88,832,605

香港地區累積票房 ： HK$84,526,606

2.《死侍與狼人》

港澳兩地累積票房： HK$51,442,828

香港地區累積票房 ：HK$48,053,147

3.《壞蛋獎門人 4》

港澳兩地累積票房：HK$38,902,010

香港地區累積票房 ：HK$35,525,502

4.《沙丘瀚戰: 第二章》

港澳兩地累積票房： HK$37,439,355

香港地區累積票房 ：HK$35,985,002

5.《異形: 羅穆盧斯》

港澳兩地累積票房：HK$27,095,865

香港地區累積票房 ：HK$25,400,363

6.《哥斯拉 x 金剛: 新帝國》

港澳兩地累積票房：HK$26,686,279

香港地區累積票房 ：HK$25,179,709

7.《劇場版 Spy x Family Code: White》

港澳兩地累積票房：HK$19,512,642

香港地區累積票房 ： HK$18,270,619

8.《 功夫熊貓 4》

港澳兩地累積票房：HK$16,749,904

香港地區累積票房 ：HK$15,824,174

9.《電影多啦 A 夢: 大雄之地 球交響樂》

港澳兩地累積票房：HK$15,583,583

香港地區累積票房 ：HK$14,549,870

10.《猿人爭霸戰: 猩凶帝國》

港澳兩地累積票房： HK$15,458,143

香港地區累積票房 ：HK$14,518,276