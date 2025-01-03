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03/01/2025

全新LEGO版吉祥年花︰福來運轉燈、金元寶好意頭家居布置 購物送賀年蛇套裝

#新年 #蛇年 #2025年新年 #農曆新年 #Lego #著數優惠 #Shopping
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Text: Eunice Chow Photo: LEGO

　　今個農曆新年，LEGO® 香港推出多款賀年精選盒組與你開運迎新春，福來運轉燈、五福迎春非常好意頭，最啱大人小朋友一齊邊玩邊準備過年家居布置。喜歡優雅家居，LEGO® Botanicals新推4 款花藝盒組應該會是你心水！

 

新春光影福來運轉燈

 

 

　　全新的LEGO® 賀年精選盒組之一福來運轉燈（80116）模型附有三個節慶場景，以及兩款剪影窗戶，啟動樂高® 發光顆粒（內附電池），投射出剪影展現出不同的燈光效果，小朋友應該會鐘意。運轉燈高逾 23 cm，展開可拆卸的上層，即可看到 3 個充滿節慶氣息的場景，小朋友可以5 隻樂高®人仔，包括 1 個身穿蛇年服裝的角色玩扮演遊戲，穿梭新春場景，認識中國文化亦有更有創意玩樂體驗。

 

LEGO 80116 福來運轉燈 $789

 

節慶場景包含小吃攤、裝飾品攤與皮影戲館，並搭配角色人偶。

 

內附發光積木與旋轉柱設計。

 

五福迎春好玩拼砌

 

　　五福迎春（80117）組件都幾多，最啱一家大小一起拼砌準備過年，模型包括飾有喜鵲的扇子，扇子更是雙面設計，各有特色。另有紅色發財果的花瓶、柿子、金元寶，以及寫上「春」字的卷軸及毛筆皆好意頭，放於新春全盒旁有新年氣氛。

 

LEGO 80117 五福迎春 $619

 

 

迷你 LEGO 版梅蘭竹菊

 

 

　　梅蘭竹菊，有花中四君子之稱。LEGO® Botanicals亦新推4 款花藝BOXSET，中式花盆更有點金色元素，富新春喜慶之美，大家可單獨購買擺放，或是一拼擺放增加居室富貴優雅感。迷你蘭花（10343）象徵新的開始，期盼未來一年幸福豐收；竹子有富裕及帶來好運的意涵，富貴竹（10344）可為家人們於新年期間招福；於家中擺放菊花（10368），有多福多壽、金銀滿屋之意；而送贈梅花（10369）更代表祝願來年擁有好運氣及成功。

 

LEGO 10369 梅花 $249

 

LEGO 10368菊花 $249

 

LEGO 10343 迷你蘭花 $219

 

LEGO 10344 富貴竹 $219

 

你亦可選擇浪漫粉紅花束（10342），根據個人喜好製作色彩繽紛的花卉飾品。

 

　　由即日起至2025年2月16日，凡購買任何LEGO®️盒組滿 $250，即可獲贈新年限定利是封（10個）乙套；滿 $500，即可獲贈花瓶乙個；滿 $800，即可獲贈40707 樂高®️ 賀年蛇套裝。數量有限，送完即止。

 

 

售賣點︰LEGO Certified Store HK – Kidsland、HKTVmall LEGO®旗艦店及各大連鎖玩具店

 

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