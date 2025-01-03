Huawei nova 13 Pro加入可變光圈鏡頭，手動調校控制景深 攝影體驗完勝旗艦手機

Huawei nova 13系列是nova系列最新成員，分别有nova 13及nova 13 Pro兩個型號，其中nova 13 Pro有最強的攝影體驗，不單擁有隻前置鏡頭，亦有可變光圈後置鏡頭，攝影效果甚至完勝許多旗艦手機。

nova 13 Pro配備6,000萬像素超廣角與800萬像素特寫人像雙鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

nova 13 Pro採用全新的機身設計，當中綠色機背擁有格紋圖案，而鏡頭的邊框也以用上刻有nova字樣的星耀環。

nova 13 Pro採用全新的機身設計，備有綠、黑兩色選擇，當中綠色機背擁有格紋圖案，並以納米級精密加工來展現紋理，而鏡頭的邊框也以用上刻有nova字樣的星耀環。另一方面，nova 13 Pro用上四曲面OLED熒幕，提供6.76吋顯示面積及2,776 x 1,224解像度，並搭配1-120Hz LTPO自適應刷新率和2,160Hz高頻PWM調光，以及有AI Display Turbo技術呈現清晰畫質。

nova 13 Pro配置三個主攝鏡頭，其中5,000 萬像素超光變鏡頭支援f/1.4-f/4.0的十段可變式物理光圈及OIS光學防震。

機頂設有立體聲揚聲器及紅外線埠。

另一組揚聲器及USB Type-C介面均設在機底。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

nova 13 Pro設有雙SIM卡插槽，惟沒有記憶卡的支援。

nova 13 Pro採用Kirin 8000處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，也支援記憶體擴展功能系統提供額外3GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試獲得62萬多分，效能不過不失。nova 13 Pro內置5,000mAh電池，支援100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快速充電，更提供AI充電精細溫度控制，以0.1°C梯度控制讓充電更穩定安全。

nova 13 Pro提供的拍攝功能，與一眾Huawei手機相若。

新加入AI修圖功能，拍攝後的相片可從多張合照中選擇最佳表情。

nova 13 Pro配置三個不同焦距的主攝鏡頭，其中5,000 萬像素超光變鏡頭支援f/1.4-f/4.0的十段可變式物理光圈及OIS光學防震，而1,200萬像素長焦鏡頭也具有OIS光學防震能力，提供最多五倍光學變焦及十倍數碼變焦。此外，手機配備6,000萬像素前置多焦段雙鏡頭，支援兩倍光學及變焦及五倍數碼變焦，配合內置的XD Portrait 人像引擎，可拍出高質素的人像作品。

nova 13 Pro採用Kirin 8000處理器，安兔兔測試獲得62萬多分，效能不過不失。





nova 13 Pro的可變光圈鏡頭過去只出現在Huawei的旗艦手機，依舊能拍攝高品質的相片。

總結

筆者之所以說nova 13 Pro有很好的攝影體驗，主因是其可變光圈鏡頭能手動調校光圈來控制景深。這個鏡頭能拍攝高品質的相片，過去只出現在Huawei的旗艦手機，如今下放至中階型號的nova 13 Pro，因此攝影體驗勝過許多旗艦手機是不爭的事實。至於同系列另一型號nova 13，其基本規格與nova 13 Pro相近，只是採用的鏡頭及熒幕差異，以$2,999的定價來說有不俗的性價比。

作業系統：EMUI 14.2

處理器：Kirin 8000 2.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,776 x 1,224像素，6.76吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8/19 / 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素超廣角 + 800萬像素特寫人像（前置） / 5,000萬像素超光變 + 1,200萬像素長焦 + 800萬像素超廣角微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / NFC / 紅外線埠 / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：163.4 x 74.9 x 7.82毫米

重量：209克

售價：$4,299

查詢：Huawei 8128 8810