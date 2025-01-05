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05/01/2025

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個月最高5厘

#高息 #收息 #招商永隆 #工銀亞洲 #恒生 #高息定存 #滙豐
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　　美國放慢減息步伐，部分本地銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。當中，滙豐特選客戶1個月、3個月及6個月港元定存年息達3.6厘，存額為50萬元以上。

 

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個月最高5厘

（資料圖片）

 

恒生1個月定存息加至4厘

 

　　恒生銀行上調1個月港元定存年息至4厘，7日短存則由9厘減至8厘，起存額為1萬元，適用於優越私人理財/或優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財熱線或分行辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

 

工銀亞洲3個月最高5厘

 

　　工銀亞洲3個月港元定存3.88厘，存額由300萬元至500萬元，適用於全新工銀財富客戶，亦適用於現有客戶晉身成為工銀財富客戶，但存額則由150萬元至300萬元。

 

　　本周工銀亞洲推出手機銀行「e開戶」新客優惠，為客戶提供3個月定存高達5厘年利率優惠，存款金額最低為1000元，累計存款金額最高為10萬元，優惠期至3月31日。

 

招商永隆全線上調定存息

 

　　另外，招商永隆銀行全線上調1個月、3個月、6個月及12個月港元定存年息，分別至3厘、3.5厘、3.45厘及3.3厘，起存額100萬元，適用於一點通存款利率。

 

高息定存 | 工銀亞洲推3個月5厘息搶新客，招商永隆推快閃優惠

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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