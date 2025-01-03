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03/01/2025

啟德零售館｜AEON STYLE啟德正式開業！精選貨品低至4折發售

#啟德體育園 #啟德 #Aeon #啟德零售館 #著數優惠 #Shopping #期間限定 #著數
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Text: Katty Wu

「AEON STYLE啟德」1月3日正式開業。（攝影：Katty）

 

　　記者直擊！啟德零售館內的餐廳及店舖陸續開業，今日（1月3日）正式開張的有AEON超市。「AEON STYLE啟德」以為顧客提供「幸福」的日常生活及「飲食、享受、玩樂」的週末體驗作為店舖概念，除了有新鮮蔬果及肉類之外，還有大量飲品、零食、糕餅、壽司、便當、沙律及熱食，似乎都是針對去體育園玩、睇show睇比賽，或是在區內野餐的遊客而設，高質之餘價值又合理。為慶祝新店開業，由即日起至1月20日將會推出期間限定優惠，部分貨品更低於4折發售，記者今日親身到場為大家直擊有甚麼抵買！

 

店舖面積不算大，食物及飲品佔了約3分2。（攝影：Katty）

 

1月3~20日期間限定減價貨品

 

Kanemasu 章魚丸/日式燒餅（各款）及 Tablemark 蝦抓飯/豬肋肉炒飯

原價$11.9/1件→現售$19.9/2件

 

Nissui特大燒飯團（480克）

原價$44.9→現售$29.9

 

丸得 長崎蛋糕/珍寶長崎蛋糕（260克）

原價$29.9→現售$18

 

北海道特選3.6牛奶及奶類飲品（各款）（200毫升）

原價$14.9/1件→現售$38.9/5件

 

新商品！Meiraku KOMEDA雜果奶昔（300克）

原價$22.9→現售$19.9

 

虎牌不銹鋼真空保溫杯（容量：約360毫升）（顏色︰黑/紅/白色）

原價$298→現售$139（每色限售40個）

 

法國製造 明火適用 Tefal特福 滋味易潔煎鍋附火紅點（尺寸︰約28厘米）

原價$329→現售$129（限售100個）

 

Thermos 膳魔師真空燜燒罐（容量︰約500毫升）

原價$328→現售$120（限售100個）

 

TOPVALU 運動關節支援系列

原價$79.9-94.9→現以8折發售

 

高潔絲 Comfort Soft極柔安心熟睡褲

原價$42.9/1件→現售$39.9/1件（買一送一）

 

　　記者一直覺得AEON STYLE其中一個賣點是壽司及刺身，因為非常抵食，「AEON STYLE啟德」當然有大量壽司可以選擇，但同時引入日本的「Reward Kitchen」，供應高品質的和洋式美食，「以4大經營方針為顧客提供最好的選擇，包括：為您自己或您的家人提供美食作為獎勵；為您的餐桌增添色彩；為您準備製作需時的菜式及定期為您提供新菜式。」所以櫃內的美食賣相特別精美，買回家放上餐碟上就如同在餐廳吃一樣！

 

「Reward Kitchen」分別設有凍櫃及熱櫃，為顧客提供方便、新鮮、高品質及實惠的外賣美食。（攝影：Katty）

 

西檸汁虎蝦 $29.9/3件

 

日式魷魚筒飯 $35.9/3件

 

芝士煙肉焗薯 $23.9/1件

 

煙三文魚圓頂馬鈴薯沙律 $49.9/1件

 

越式米紙蝦春卷 $19.9/1件

 

原條燒鰻魚便當 $59.9（即日起至1月20日便當9折）

 

鰻魚燒雞丼 $49.9（即日起至1月20日便當9折）

 

12件壽司 每盒$99

 

24件壽司 每盒$269

 

AEON STYLE啟德

地址：啟德體育園 啟德零售館2, B1樓 M2-B101號舖

營業時間：10am-10pm

 

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