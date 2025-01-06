香港旅遊業發展藍圖未能面對現實問題

政府日前公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，為香港旅遊業提出策略性發展方向，包括4大發展策略、16個方向、59個行動綱領、133項措施，目標是在5年內將旅遊業帶來的增加價值提升六成至1200億元，就業人數增加至21萬人，即大約回到2018年的水平。藍圖共有110頁，內容不但琳瑯滿目，而且涵蓋範圍極廣極深，當中令筆者印象深刻的項目，包括海島遊、賽馬遊，可以見到負責的官員工作的認真。筆者認同今次藍圖的建議方向，但如果從一個普通訪港旅客的角度來看，則未能面對現實。

《香港旅遊業發展藍圖2.0》涵蓋範圍極廣極深，可見負責官員的認真。（政府新聞處圖片）

新冠疫情前，香港旅遊業極度興旺，但以國內旅客自由行為主，大批旅客來港到購物熱點瘋狂購物，旅遊景點反而是次要目標，結果雖然成功令港賺到巨大的利益，但令到旅遊產業發展受到扭曲。疫情過後，國內經濟呆滯不前，國內旅客改變旅行模式，不再側重購物，來港更喜愛深度遊。香港亦痛定思痛，決心革新旅遊業，今次藍圖重點就是重新規劃整個行業。不過，政府可以將香港規劃得盡善盡美，但市場（旅客）是否接受，則恐怕是另一個問題。

疫情前，內地來港的旅客主要為到購物熱點瘋狂購買奢侈品。(AP)

旅客近年喜歡在社交平台分享他們的意見及感受，雖然不少內容尖酸刻薄，但只要去蕪存菁細心聆聽，就不難總結出他們對香港的睇法。首先，內地或東南亞旅客普遍認為香港物價太貴，旅遊成本太重，所以年輕旅客大多喜歡選擇「窮遊」、「美食遊」模式。近期所見，內地旅客來港先到處「打卡」，然後四處找尋地道平價美食，最後入住性價比高的旅館，甚至會選擇過境入住深圳酒店。筆者認為，由於經濟前景不明朗，地緣政治持續緊張，在可預見的將來，國內及東南亞旅客仍然以「窮遊」、「美食遊」的方式來港遊玩，而非藍圖形容的高增值旅遊，所以即使香港全面提升旅遊配置，旅遊收益亦難以回到2018年的水平。須知道，當年有如此巨額收入，是因為旅客瘋狂購買奢侈品、豪遊香港，今日此調不復彈矣。

近期來港的內地旅客，以「打卡」及四處找尋地道平價美食為主要行程。(Shutterstock)

另一個問題是香港市容老化、無新鮮感。香港城市是由60、70年代逐步建設，至今漸漸老化是無可奈何的事，但最令人失望的是維修敷衍，往往大街馬路毀爛亦隨意填補了事，難怪有旅客遊覽旺角時，認為只是殘破的舊區，與旅遊熱點並不匹配。事實上，國內大城市近年打造得美輪美奐，對比之下，自然顯得香港老舊，所以近年內地的一二線城市搶走不少原本打算來港的旅客。另一方面，筆者在2019年到新加坡旅遊，見識到宏偉的新景點「星耀樟宜」，驚覺香港已經多年沒有新建的地標式景點，今次藍圖列出十大過夜旅客曾到訪景點，除了摩天輪、迪士尼及西九文化區，其餘均為回歸前的建設，難怪旅客感覺香港來一次已足夠。

新加坡新景點「星耀樟宜」令旅客驚艷，惟香港已多年沒有新建的地標式景點。(Shutterstock)

不過，高增值的香港遊仍有生機。近年內地放寬旅遊簽證限制，開始吸引到歐美遊客的關注，不少旅遊博客體驗中國遊，均盛讚中國遊安全、性價比高，而且城市繁榮先進，更重要是對西方人有一種全新的東方體驗，所以預計國際旅客中國遊將會逐步增加。香港一直提倡「一程多站」的旅遊模式，可以研究與內地旅遊城市合作，推廣中國遊，鼓勵旅客由香港入境（或出境），然後到「北、上、廣、深、成、西」等城市遊覽。歐美客遠道而來，自然願意多去幾個城市，香港理應是熱門之一。若中國遊成為國際旅遊趨勢，香港一定受益。