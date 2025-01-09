2025年天機化祿人人急求財，分享 7大搵錢貼士！甚麼行業能利用天機化祿優勢呢？炒股轉身要快，嚴守止賺止蝕

2025年天機化祿，人人急求財，注意7項搵錢貼士，甚麼行業能利用天機化祿的優勢呢？炒股轉身要快，嚴守止賺止蝕。

2025非常與錢有關，大國們忙於收割；小人物急於搲銀。

今年乙巳年，紫微斗數流年天機化祿全世界「向錢看！」

天機是一顆浮動善變的星，不大講原則，中心思想是利錢（或利益）為上，化祿則更加強其「搵水」意慾。

在國際的大褀局上，核心的動能是錢，這在去年底已露端倪，美國作為左右全球政治與經濟的勢力，全赤裸裸地「掠水」，而且實行起來，一視同仁，既揚言要向宿敵中國收取60%的懲罰性關稅，亦想向盟友開刀，忠誠聽話如加拿大亦可能掉落關稅網，特朗普也威脅要日、韓、歐盟增繳「保護費」，實行強勢「眾籌」。

在個人層面，天機化祿亦指向「發錢寒」。

天機星本主靈巧、聰明、敏銳，分析力強，善於應變，但缺點是多思多慮，容易鑽牛角尖，而且由於想得太多、做得太少，令宏圖大計淪為空談，即講就天下無敵，做就有心無力。

天機化祿增加其搵錢動力，2025年大眾便向：

一. 瘋狂想搵錢



二. 做事非常功利

但想搵錢和搵到錢有一個距離，要消減這距離，袋錢入袋，就要注意：

1. 今年搵錢，靠轉數快、反應快。



2. 買股轉身要快，嚴守止賺止蝕。



3. 切忌空談、練精學懶、華而不實。



4. 不要為急於求財，走歪路或打擦邊球，天機化忌時會聰明反被聰明誤，甚至惹官非、陷牢獄。



5. 要心思靈巧、創新思維，度新橋，會有市場。



6. 天機化祿並非指大發特發，而是指進財的機會增加，可作跨行跨業的探索，一身多職，如Slash一族。



7. 特別有利以下行業：



a. 以策劃生財的，如保險、投資顧問等。



b. 設計、買賣、代理、維修機器、機械、機件。



c. 以流轉現金買賣賺錢的行業。



d. 食腦行業如公關或需要執生的工作。

祝大家今年搵銀靈感不絕、錢途無限！