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09/01/2025

2025年天機化祿人人急求財，分享 7大搵錢貼士！甚麼行業能利用天機化祿優勢呢？炒股轉身要快，嚴守止賺止蝕

#玄學 #財運 #天機化祿 #搵錢貼士 #2025年.乙已年
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　2025年天機化祿，人人急求財，注意7項搵錢貼士，甚麼行業能利用天機化祿的優勢呢？炒股轉身要快，嚴守止賺止蝕。

 

　　2025非常與錢有關，大國們忙於收割；小人物急於搲銀。

 

　　今年乙巳年，紫微斗數流年天機化祿全世界「向錢看！」

 

　　天機是一顆浮動善變的星，不大講原則，中心思想是利錢（或利益）為上，化祿則更加強其「搵水」意慾。

 

　　在國際的大褀局上，核心的動能是錢，這在去年底已露端倪，美國作為左右全球政治與經濟的勢力，全赤裸裸地「掠水」，而且實行起來，一視同仁，既揚言要向宿敵中國收取60%的懲罰性關稅，亦想向盟友開刀，忠誠聽話如加拿大亦可能掉落關稅網，特朗普也威脅要日、韓、歐盟增繳「保護費」，實行強勢「眾籌」。

 

　　在個人層面，天機化祿亦指向「發錢寒」。

 

　　天機星本主靈巧、聰明、敏銳，分析力強，善於應變，但缺點是多思多慮，容易鑽牛角尖，而且由於想得太多、做得太少，令宏圖大計淪為空談，即講就天下無敵，做就有心無力。

 

　　天機化祿增加其搵錢動力，2025年大眾便向：

 

一.　瘋狂想搵錢

二.　做事非常功利

 

　　但想搵錢和搵到錢有一個距離，要消減這距離，袋錢入袋，就要注意：

 

1.　今年搵錢，靠轉數快、反應快。

2.　買股轉身要快，嚴守止賺止蝕。

3.　切忌空談、練精學懶、華而不實。

4.　不要為急於求財，走歪路或打擦邊球，天機化忌時會聰明反被聰明誤，甚至惹官非、陷牢獄。

5.　要心思靈巧、創新思維，度新橋，會有市場。

6.　天機化祿並非指大發特發，而是指進財的機會增加，可作跨行跨業的探索，一身多職，如Slash一族。

7.　特別有利以下行業：

a.　以策劃生財的，如保險、投資顧問等。

b.　設計、買賣、代理、維修機器、機械、機件。

c.　以流轉現金買賣賺錢的行業。

d.　食腦行業如公關或需要執生的工作。

 

　　祝大家今年搵銀靈感不絕、錢途無限！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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